永興島部署殲10引外媒惡炒

中評社北京6月27日電／美國有線電視新聞網（CNN）近日稱，以色列情報公司“國際衛星圖像”周三拍攝的衛星圖像顯示，中國在西沙永興島上至少部署了4架殲－10戰機，報道稱這是中國殲－10戰機首次在南中國海內的島嶼上部署。軍事專家曹衛東在接受人民網記者專訪時表示，中國在自己固有領土部署武器裝備均以維護本國國防安全和國家權益為目的，任何國家都無權對他國的正常軍事活動說三道四。



據《環球時報》日前報道稱，CNN的報道特意採訪學者和美國前官員進行猜測，其中原美軍太平洋司令部聯合情報中心主任舒斯特稱中方此次在永興島部署殲－10戰機旨在“證明這裡（永興島）是他們的領土，可以隨時把軍用飛機派到那裡”。



曹衛東對此表示，我國在固有領土部署武器裝備首先是以保衛國家領土安全為前提的合法軍事活動，是再正常不過的行動。其次，永興島距離海南主要機場距離約400公里，則需要在永興島部署殲－10這樣信息化程度、作戰能力相對應的戰機。殲－10應該說是我國海軍航空兵和空軍的主戰飛機，將主戰飛機部署在自己的領土上無可厚非。“用好裝備、新裝備來維護自己國家的領土安全，本就沒什麼值得大驚小怪的。”



早在2016年，美國媒體就曾“爆料”稱中國軍隊已在南海永興島上部署了殲－11戰鬥機，並強化了中國在該島上部署的先進地對空導彈系統。中國國防部新聞發言人吳謙曾回應稱，“西沙群島是中國的固有領土。中國在領土範圍內進行軍事部署，無論是過去部署，還是現在部署，無論是臨時部署，還是長期部署，無論是部署這種裝備，還是部署那種裝備，都是中方的正當合法權利。美方一再炒作中方正當合法的軍事活動，純屬別有用心。”



而這一次，澳大利亞格里菲斯大學研究員、前澳大利亞皇家空軍軍官雷頓對CNN稱，中國未來可能會讓一支殲－10中隊執行防空識別區的巡航任務，這次軍機部署可能是一次早期訓練部署，“未來可能會成為新常態”。



曹衛東則表示，中國當下正是要建設世界一流的軍隊，以維護自己國家領土安全，武器裝備必然會逐步更新換代。並且中國也會嚴格遵守有關公共空域的國際使用規則，僅在公共空域中進行巡航任務，同時這也是任何一個國家都享有的權利，只要不發生侵犯別國領空的情況，就不應被其他國家說三道四。