高通竹科大樓動土　陳其邁：提早5G標售

高通公司持續擴大投資台灣，陳其邁代表“政院”出席動土典禮。（照片：新竹市政府提供） 中評社新竹6月27日電／“行政院副院長”陳其邁27日出席美商高通（Qualcomm）於新竹科學園區舉行新大樓動土典禮提到，蘇貞昌上任以後，“政院”做了重大政策指示，在今年底要提早進行5G的標售，藉由台灣在無線通訊硬體製造的優勢，與政府未來對無線通訊產業發展的支持，能打造台灣成為未來無線通訊、半導體製造及5G運用服務，提升競爭力。



全球手機晶片龍頭廠高通持續擴大投資台灣，27日在新竹科學園區展業二路舉行新大樓動土典禮，未來完工後，將設立的全球營運與製造工程暨測試中心（COMET）、多媒體研發中心、行動人工智慧創新中心以及5G毫米波測試實驗室等單位都將進駐。



高通的COMET中心除設在美國加州總部之外，台灣新竹市是海外唯一設置的研發營運據點。



動土典禮前陳其邁受訪，被問到外商加碼投資台灣，在中美貿易戰之後，整體的情況？



陳其邁強調，蘇貞昌上任“閣揆”之後，就加速整個5G建設的腳步，在整個中美貿易戰裡頭看得出來，對於許多通訊或科技大廠，不管對於資安疑慮，或整個台灣成熟的產業鏈來看，它們都對台灣深具信心。



高通此次在新竹科學園區新建的大樓，將可容納超過1000名員工，預計2年後完工。高通目前也持續在台灣進行相關領域人才招募與投資，透過直接與間接挹注和價值創造，可望為台灣經濟帶來重大效益。



今天出席動土典禮包括：“行政院副院長”陳其邁、“立法委員”鄭天財、“公平會主委”黃美瑛、“科技部”次長許有進、“經濟部”次長林全能、民進黨新竹市林智堅、美國在台協會經濟組長洪世杰、新竹清華大學校長賀陳弘及高通全球營運資深副總裁陳若文等人。