女子遭陌生男子毆打 犯罪嫌疑人被刑事拘留

中評社北京6月27日電／就“女子半夜遭毆打”一案，大連市公安局官方微博27凌晨發布最新情況通報稱，6月26日，公安機關根據現有獲取的證據，認為犯罪嫌疑人王某涉嫌強制猥褻罪、尋釁滋事罪，依法對其採取刑事拘留強制措施。



大連市公安局通報稱，6月22日凌晨，大連市公安局甘井子分局華東路派出所轄區發生一起女子被毆打猥褻案件。



經調查，當晚零時許，受害人吳某（女，29歲，遼寧盤錦人）與女友於某酒後結伴回家。二人在吳某所居小區附近分手後，吳某獨自一人返家。途中，吳某迎面遇到一陌生男子，該男子突然對吳某實施暴力毆打，將吳某打暈，拖入臨近樓洞內實施猥褻後，乘出租車逃離現場。



於某回到住處後，給吳某發信息未回、打電話未接，擔心吳某可能出事，遂前往吳某住處查看，在路上與剛蘇醒的吳某相遇。吳某用於某的手機於1時35分撥打110報警。



接警後，甘井子公安分局華東路派出所1名民警帶領2名輔警於1時39分臨場。見吳某有明顯外傷，詢問情況後，吳提出頭暈迷糊，要先到醫院就診，民警登記了吳某的身份，對傷情進行了拍照和錄像，並囑其盡快到派出所作筆錄。吳某在於某的陪同下，乘出租車到大連醫科大學附屬第一醫院進行了頭部CT掃描等檢查。經診斷，吳某右側額、頂部皮下軟組織、雙眼側周軟組織腫脹。經醫生處置，吳某離開醫院回家。



當日上午11時許，吳某在其表姐陪同下到華東路派出所，民警對其進行了詢問並製作筆錄，對案件開展核查，圍繞案發地周邊進行走訪調查，尋找破案線索。經採取多種偵查手段，警方於 6月25日21時許鎖定犯罪嫌疑人王某，並於22時許在甘井子區南關嶺一居民小區內將其抓獲。



經訊問，王某（男，31歲，大連人，系大連銀燕數據有限公司員工）對毆打、猥褻吳某的犯罪事實供認不諱。據王某交代，案發當晚其與朋友大量飲酒散席後，乘坐出租車欲前往女友的住處。途中，王某在車上與女友通話時，因女友提出分手拒絕與其見面，進而發生激烈爭吵。據該出租車司機描述，王某當時情緒非常激動，大喊大叫，並在中途下車。王某下車後獨自在街上行走，走到蒼山路與黃山路交叉口處遇到獨自回家的吳某，遂對吳實施暴力侵害。