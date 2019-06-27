貴州公安：未成年兒童被性侵照片系編造

中評社北京6月27日電／ 針對“貴州某地疑似有幼兒園和孤兒院內兒童被性侵”一事，貴州省公安廳官方微博今日發布通報稱，經初步查明，網上傳播的照片均為他人從網上收集，信息系編造。造謠者已被依法採取強制措施。



通報稱，6月27日，在天津公安機關的支持下，貴州公安機關依法對在網上傳播“畢節、凱裡有未成年兒童被性侵”照片及信息的發帖人趙某某進行了訊問。初步查明，網上傳播的“畢節、凱裡有未成年兒童被性侵”照片，均為他從網上收集，而非在貴州畢節、凱裡拍攝，信息系其編造。趙某某已被依法採取強制措施。



通報並指出，目前，相關工作仍在進行當中，結果將及時向社會公布。



此前報道：



6月26日晚，有網友上傳圖片爆料稱，貴州省某地疑似有幼兒園和孤兒院內的兒童被成人性侵。貴州省公安廳26日晚通報稱，貴州省公安廳高度重視，迅速組織屬地公安機關進行調查核實。



6月27日上午，貴州民政廳透露，畢節市民政部門9所兒童福利院、黔東南州6所兒童福利院、設有兒童部的5所社會福利院進行了全面排查，未發現網絡所述情況。畢節市對民政部門登記的民辦幼兒園展開全面排查，已對疑似“風車幼兒園”進行重點排查，黔西和七星關區各1所大風車幼兒園，未發現網絡所述情況。



（來源：中國新聞網）