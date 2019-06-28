中評花絮：G20大阪峰會上和服美女多

G20大阪峰會新聞中心就餐處，穿著和服的女引導員們溫柔禮貌地指引記者們就餐。（中評社 郭至君攝） 中評社大阪6月28日電（記者 郭至君 林艶）二十國集團（G20）領導人第十四次峰會選在日本大阪召開，中評社記者行走在新聞中心的就餐區域時發現，很多身穿和服的女性服務員和引導員在各處微笑著指引外國記者們就餐和選取食物。她們身穿色彩豐富的漂亮和服，認真地詢問、指引著每一位記者落座就餐，讓外國記者們體味到濃濃日本特色之時，也成為了宣傳日本傳統服飾的一道美麗的風景線。



和服是日本自幕府時代起對其本土衣裝的稱呼。現代日本和服可分為皇室服制和國民服制。國民服制是1941年文部省制定《國民禮法要項》中的國民禮服，德川家康時期正式稱為和服，又被稱為武家著物，包括平民男子禮服紋付羽織袴、帷子和女子長著等。而皇室服制源自奈良時代中期以來日本本土彌生服飾受漢唐漢服、吳服影響的公家服制的考證，又被稱為公家著物。“著物”起初泛指衣服，隨著洋服（ようふく）進入日本，日本國學運動興起，本土傳統著物逐漸改稱“和服”。和服衣料多採用日本經濟產業大臣指定傳統染織綉工藝品。



另一種常用來稱呼和服的名稱是吳服。原本指日本從中國進口的絲綢織品所製作的服裝，現今則指用於製作和服的織品，與服裝剪裁樣式是沒有關係的。現代日本和服，除了皇室傳統服飾和國民服制外，宗教傳統服飾（如神道教巫女、神官的穿著）也是和服的一種。



現代和服主要為日本國民於冠婚葬祭、傳統節日、饗宴，以及進行傳統藝能時所穿著的。根據近代習慣，未婚女性於成人式、婚禮場合可以穿著一種擁有“及地袂”的“振袖”和服。現時部分年紀較大的女性以及極少部分的年長男性會以和服作為日常衣裝。

