國防部答中評：任何戰略都不應逆時而動

國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人任國強（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京6月27日電（記者 徐夢溪）6月27日下午，國防部舉行例行記者會，國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人任國強大校答記者問。任國強在回答中評社記者提問時指出，任何一種戰略都不應該逆時而動、都不應該損害世界各國人民的福祉、都不應該突出對抗。



以下為問答實錄：



記者：美國國防部6月1日發布《印太戰略報告》，這是美國首次以國防部名義推出“印太戰略”系統論述。值得注意的是，《報告》在談及中國時，一方面把和中國的經濟關係同“對中國的安全防範”直接掛鈎；另一方面《報告》展示出美國準備加大用台灣問題牽制中國的力度。請問對此有何評論？



任國強：我們注意到美方這一報告，堅決反對其中有關涉華消極內容。在此，我談三點看法。第一，任何一種戰略都不應該逆時而動。世界潮流，浩浩蕩蕩，順之則昌，逆之則亡。當今時代是一個和平、發展、合作、共贏的時代，任何封閉排他性的戰略構想，都不合時宜，也都注定會失敗。第二，任何一種戰略都不應該損害世界各國人民的福祉。中國一貫主張，世界各國應該各美其美、美美與共，共同構建人類命運共同體。一個戰略要想受歡迎，就應該反映各國人民的美好意願和共同利益。任何滿足一己私利的構想，都是不得人心的，最終也會損人損己。第三，任何一種戰略都不應該突出對抗。實踐證明，對抗解決不了問題，對話才有可能找到出路。有些國家加強軍事存在、渲染軍事競爭、推進軍事對抗，只會加劇緊張，危害世界和平。

