張京育：尋求永續發展與合作 兩岸共同責任

中華兩岸經貿投資文化教育協會理事長張京育致辭（中評社 朱婧遠攝） 中評社北京6月27日電(記者 鄭漢龍)6月24日，由東城區人民政府、北京海峽兩岸民間交流促進會、中華兩岸經貿投資文化教育協會共同舉辦的首屆“海峽兩岸社團聯誼會”在京開幕。台灣中華兩岸經貿投資文化教育協會理事長張京育致辭時說，在全球化時代，“你中有我，我中有你”，和平與發展是人類的共同願望與實質需求。在此一背景下，兩岸既同屬中華民族，兩岸和平、兩岸和解、兩岸和好，尋求兩岸未來永續發展與合作之道，兩岸共贏、兩岸共同家園的構築與建立，應當是雙方當局和民間社會的共同責任。張京育說，“就兩岸關係和中華民族的未來而言，我們希望撰寫一部和平史、一部合作史、一部融合史、一部向上提升，共同邁向自由、繁榮、均富、正義，並促進世界自由、繁榮、正義的歷史”。他還說，“認識、溝通、了解、協調、合作、共同發展、共同創造，有益於社會，有益於世道人心，應當是兩岸長期互動的原則與目標”。以下為張京育致辭全文：



各位貴賓、各位與會的同仁、各位女士、各位先生:



大家早安，早上好！



今天來自台灣的民間團體與北京地區的同道齊聚一堂，進行聯誼，並探討兩岸民間社會如何互動，邁向交流合作的新境界。京育能夠參加，並在開幕式中致詞，深感榮幸。



首先，我要代表所有與會的台灣朋友們向籌備此次盛會的北京方面的各位領導和同仁的辛勞與殷勤接待，表示感謝，也要向從中撮合的黃紫玉董事長表達謝意。沒有你們的努力，我們今天不可能在此相聚。



一九四九年以來兩岸關係錯綜複雜，曲折多變，深深受到兩岸內部發展、彼此政策、雙方交往和國際因素的影響，又具有安全的、政治的、歷史的、經濟的、社會的、制度的、文化的和心理的多個面向。三年多以來，兩岸原有官方、半官方制度性溝通管道，幾乎完全中斷，民間交流難免受影響，此時此刻我們在此進行民間社會的互動交流與聯誼活動，就具有特別的意義。



在一個全球化的時代，“你中有我，我中有你”，和平與發展乃是人類的共同願望與實質需求。在此一背景下，兩岸既同屬中華民族，兩岸和平、兩岸和解、兩岸和好，尋求兩岸未來永續發展與合作之道，兩岸共贏、兩岸共同家園的構築與建立，應當是雙方當局和民間社會的共同責任。

