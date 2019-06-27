美代理防長難拉北約盟友“站隊”

中評社北京6月27日電／美國代理國防部長馬克·埃斯珀25日表達就美國與伊朗局勢尋求北大西洋公約組織盟友支持的意願，稱美國致力於避免與伊朗衝突，希望“打開外交大門”。



伊朗總統哈桑·魯哈尼同一天聲明，伊方將中止履行伊朗核問題全面協議更多條款，不會在任何條件下重新磋商這份協議。



【美國拉盟友】



埃斯珀25日前往比利時布魯塞爾，準備出席26日舉行的北約防長會議。這是他首次以美國代理防長身份出訪。



埃斯珀說，他想告訴北約盟友，美國不尋求與伊朗開戰，希望與盟友一道努力，讓伊朗重返談判桌。



依照他的說法，美方希望北約盟友“針對伊朗的地區活動與美方一道表達擔憂和憤怒，繼而支持美方認為有助於避免衝突的行動”，“我們試圖要做的、想做的，是關閉衝突大門，打開外交大門”。



美伊關係持續緊張，近期因為伊方擊落美方無人駕駛偵察機、美方據信對伊方發起網絡攻擊等事件而加劇。美聯社報道，歐洲領導人就美國對伊朗採取的極限施壓方式“不感冒”，埃斯珀這次想要說服北約盟友難免“碰釘子”。



埃斯珀赴布魯塞爾同一天，美國總統唐納德·特朗普在社交媒體“推特”發布文字稱，如果伊朗攻擊“美國的任何東西”，伊朗的一部分將被“摧毀”。特朗普對伊朗的姿態招致美國聯邦參議員、民主黨總統競選人伊麗莎白·沃倫批評。