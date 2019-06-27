國防部：把新時代中俄軍事關係全面推向新高

國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人任國強大校（中评社 徐梦溪摄） 中評社北京6月27日電（記者 徐夢溪）6月27日下午，國防部舉行例行記者會，國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人任國強大校答記者問。任國強表示，中俄兩國關係進入新時代，中俄兩軍關係也進入新時代。中俄兩軍將把新時代中俄軍事關係全面推向新的歷史高度。



以下為問答實錄：



記者：6月5日，習近平主席和普京總統在莫斯科共同簽署了《中俄關於發展新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》。請發言人介紹一下，在兩國關係定位提升的背景下，兩軍關係將如何發展？



任國強：今年是中俄建交70周年。70年來，歷經風雲變幻，中俄走出了一條正確的大國、鄰國相處之道。近年來，在習近平主席和普京總統的掌舵領航下，兩國關係取得長足發展，進入歷史最好時期，大踏步邁入新時代，不斷展現新氣象新風貌新作為，樹立了相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係典範。



中俄兩國關係進入新時代，中俄兩軍關係也進入新時代。前不久，兩國元首共同簽署《中俄關於發展新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》，鄭重宣示雙方將進一步加強戰略溝通，深化軍事互信，開展各層次各領域務實合作，這為推動兩軍關係發展提供了根本遵循，為中俄新時代全面戰略協作夥伴關係充實了戰略內涵。



在兩國元首的戰略引領下，中俄兩軍將把新時代中俄軍事關係全面推向新的歷史高度。雙方將加大在涉及彼此核心利益問題上相互支持的力度，完善各層次各領域交流合作機制，在高層交往、戰略性合作、實戰化訓練、裝備技術發展、反恐等領域深入合作，持續為維護世界和平、全球戰略穩定提供正能量。