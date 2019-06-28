范世平：要賴清德拿一百分實力輔選蔡不可能

范世平認為，蔡賴初選產生互信問題，要賴在2020拿100分輔選蔡不可能。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月28日電（記者 洪德諭）民進黨初選落幕蔡英文勝出。台灣師範大學政治學研究所教授范世平接受中評社訪問分析，初選落敗的前“行政院長”賴清德，不會接副手與擔任不分區“立委”，雖然還是會輔選蔡英文，但“拿100分輔選是不可能的”。至於部分獨派人士是否有辦法整合？范世平表示，民進黨真的要打仗時，為了黨可以犧牲自己的利益，因此團結不是問題。



賴清德敗選後，獨派未來是否有辦法整合？范世平說，蔡英文因為沒那麼獨，使得獨派覺得做得不夠，不過這是內部矛盾，不算敵我矛盾，就看蔡英文如何做一些動作讓獨派滿意，如講出自己的難處等，獨派不可能支持國民黨、無黨籍台北市長柯文哲，因此關係不難修補。



范世平也強調，過去民進黨就算競爭很激烈，真的要打仗時，為了黨可以犧牲自己的利益，像是2014年蔡英文、“行政院長”蘇貞昌、駐日代表謝長廷爭黨主席爭得厲害，不過發生太陽花學運，年輕世代起來，蘇、謝就宣布退選，從過去的經驗2020大選團結不是問題。



至於賴清德的下一步，范世平認為，由於初選過程蔡英文、賴清德產生互信上的問題，加上同質性高無法增加票源，蔡賴配不可能。至於不分區方面，由於賴已經當過“立委”，且賴很在意別人的觀感，為避免讓人有參加初選是為了不分區的聯想，因此列不分區的機會不高。賴清德應該會短暫離開政壇，看未來的機會，面對這次大選，雖然仍會幫蔡英文與他支持的“立委”助選，不過不可能拿輔選綠委郭國文的態度對蔡英文，“拿100分是不可能的”。



初選後，TVBS日前發布民調，不論藍綠或藍綠白三方對決，蔡英文支持度都領先。台灣民意基金會民調，也呈現藍綠白三家對決，蔡英文穩坐冠軍，是否代表蔡英文能贏得大選？范世平分析，這是短期現象，主要原因為反送中遊行，與蔡英文在黨內初選擊敗強棒前“行政院長”賴清德，成為“浴火鳳凰”經過一次考驗，支持度當然增加，不過任何事件都會造成民調巨幅變動，如何保持才是關鍵。



范世平說，蔡英文是否能贏得2020有兩個因素，第一，國民黨提名誰？是否會分裂？第二，無黨籍台北市長柯文哲是否會參選？范舉例，若韓出線，資深媒體人唐湘龍已建議郭台銘可用無黨籍參選，若郭出線，若差距有限，韓粉是否會逼韓出來選。面對高雄市長罷免案，顯示韓已沒有退路，即便不被罷免，因背叛高雄連任機率低，若國民黨分裂，不管柯文哲是否出來，蔡英文勝出的機率都會大增。



針對“立委”選舉，民進黨是否有與時代力量、社民黨等友黨合作的可能？范世平說，若民進黨、時代力量或社民黨同時在選區提名“立委”，將會造成兩敗俱傷，因此還是有合作的可能。