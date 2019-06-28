迎戰郭董　范世平建議蔡副手可找這兩位

范世平認為，蔡英文副手應會以互補性為重，可找如張忠謀、童子賢來自企業界的人。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月28日電（記者 洪德諭）民進黨確定由蔡英文代表爭取連任。台灣師範大學政治學研究所教授范世平接受中評社訪問分析，2020大選蔡英文將打主權牌，值得注意的是，美國接下來會做什麼，例如簽訂FTA等讓台灣人覺得要支持蔡。至於副手人選，范世平則認為，蔡英文應會以互補性為重，面對鴻海前董事長郭台銘打經濟牌，蔡應可找如台積電創辦人張忠謀、和碩董事長童子賢來自企業界的人。



回顧蔡英文初選勝出關鍵，范世平分析，除了前“行政院長”賴清德僅用簽書會、演講的打法太保守外，面對賴清德發揮鯰魚效應，逼得蔡英文做出很大調整，由於蔡是法律人給人較拘謹的感覺，但蔡改變形象願意跟群眾打成一片，“要改變幾十年的人格特質是很難的事情”，像是郭台銘幫忙記者綁鞋帶就被批演太大，不過蔡上網路節目“博恩夜夜秀”吸引上百萬人次觀看，成功吸引年輕族群選票。



范世平也強調，原本他認為蔡英文會贏但不會贏的那麼多，但初選最後階段香港發生反送中遊行，蔡英文表達支持給她很大的幫助，“贏8％可能有5％是因為遊行”。



范世平進一步分析，蔡英文上任後，2016年11月不支持度與支持度出現死亡交叉，今年1月支持度與不支持度開始縮小，到了5月則不支持度與支持度出現黃金交叉，這兩個時間點分別為中國提出一國兩制台灣方案，與反送中遊行，蔡英文變成“辣台妹”打主權牌使得民調提升，2020大選勢必會以此為主軸。



范世平分析，2020大選主權牌將圍繞三個因素，第一香港的問題是否會延燒；第二中共對台是否有更多的打壓；第三美國對於蔡英文是否會更加支持。只要香港問題延燒、中共對台施壓，對蔡英文就會有利；但沒有相關事件發生不一定能有好的效果，民進黨不能做過多的期待。



至於台美關係，范世平認為，美國認為最值得信賴的候選人是蔡英文，可關注美國接下來會做什麼讓台灣人覺得要支持蔡的事。舉例來說，蔡英文的弱項還是經濟，股市上萬點、台商回流一般民眾難感受到，若台美簽訂FTA，或是促使台灣加入CPTPP，有振奮人心、刺激感的政策，此外能前往華府，或是跟美方更高層會面，都對蔡英文有幫助。



談到副手人選，范世平指出，蔡英文上次與陳建仁搭配，著重互補性。陳建仁不是政治人、民進黨籍，並有宗教家情懷、專業醫生等特質，能夠拉到中間選民、淺藍的票。傳出的副手人選“行政院長”蘇貞昌、“立法院長”蘇嘉全、桃園市長鄭文燦等，可從2012蔡英文與蘇嘉全搭配，因重疊性太高幫助不大來推斷，這些人機會不大。



范世平建議，可能對手郭台銘強調拚經濟，蔡英文副手可找企業界的人物，台積電創辦人張忠謀就是不錯了人選。張外省籍可平衡省籍問題，此外國際知名度高，加上台積電根留台灣能與郭台銘對比。不過張配偶張淑芬為郭台銘表姊有一定難度，和碩董事長童子賢年輕，對產業界也有很大的影響力也是不錯的人選。



范世平強調，決勝招就是台美關係與如何挑一個讓人眼睛為之一亮的副手。