李正皓：蔡英文下一刀必砍向時力黃國昌

李正皓指出，雙子星案後，蔡英文下一刀必砍向黃國昌。（李正皓臉書） 中評社台北6月27日電／“經濟部”投審會26日以涉“國安”疑慮駁回港商南海集團投資台北車站特定區雙子星案，國民黨草協聯盟發起人李正皓今日在臉書發文指出，2020大選蔡英文志在必得，蔡亂刀把賴清德砍到重傷後，第二個刀下亡魂是柯文哲。李正皓預告，蔡下一刀必砍向時代力量中唯一不願意支持蔡的黃國昌。李說，蔡英文用狠辣的手段正逐漸一統綠營的江湖，要集結所有力量與國民黨大戰一場。



雙子星開發案位於台北車站特定區，涉7鐵共構，投資總額新台幣600億元，是台北市長柯文哲致力推動重大建設案。



李正皓臉書全文如下：



雙子星案後，蔡英文下一刀必砍向黃國昌。



2020蔡英文是志在必得，過去一兩週大家都在猜蔡英文亂刀把賴清德砍到重傷後，下一刀會砍向誰？會砍的多狠、多快？



現在答案揭曉，蔡英文的第二個刀下亡魂是柯文哲，極快、極狠！



投審會以“國安”為由擋下南海控股的投資是高招！一來將柯文哲抹紅，讓大家認為柯文哲放水讓陸資投資雙子星，蔡英文才是台灣“國安”的守護者 ; 二來讓柯文哲2019年招商“全國”第一的目標提前破功，因為早在2018年年底柯文哲就誇下海口明年有雙子星的投資案，台北市一定“全國”第一，如今一切都成泡影。



蔡英文的下一刀砍向誰？我預測是時代力量中唯一不願意支持蔡英文的黃國昌。



昨日賴清德、今日柯文哲;今日柯文哲，明日黃國昌，蔡英文用狠辣的手段正逐漸一統綠營的江湖，集結所有力量與國民黨大戰一場。

