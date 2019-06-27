中國將舉辦首屆亞信成員國軍事院校長論壇

記者會現場（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京6月27日電（記者 徐夢溪）6月27日下午，國防部舉行例行記者會，國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人任國強大校答記者問。任國強說，舉辦亞信成員國軍事院校校長論壇有助於加強各國軍隊之間軍事理論、軍事思想和軍事文化的交流，增進各國軍隊間的了解與互信。軍校之間的交流，特別是育人的交流，有助於各國軍人特別是青年軍官之間加深友誼、培養感情。



以下為問答實錄：



記者：習主席在參加今年的亞信峰會講話時提出，建立互敬互信的亞洲是我們的共同期待。這一表態在以往中方的安全觀中較為少見。發言人如何解讀中方有關安全觀的最新表態？同時，習主席還提到，中方將舉辦亞信成員國軍事院校校長論壇。中方發起該活動有何考慮？



任國強：6月15日，習近平主席在亞洲相互協作與信任措施會議第五次峰會上發表重要講話，提出要建設互敬互信的亞洲、安全穩定的亞洲、發展繁榮的亞洲、開放包容的亞洲、合作創新的亞洲。這一重要倡議順應時代發展潮流，符合各國共同利益，也反映各國人民意願，必將成為引領亞信組織發展的重要共識，並為促進地區和平穩定發揮積極作用。



舉辦亞信成員國軍事院校校長論壇有助於加強各國軍隊之間軍事理論、軍事思想和軍事文化的交流，增進各國軍隊間的了解與互信。軍校之間的交流，特別是育人的交流，有助於各國軍人特別是青年軍官之間加深友誼、培養感情。我們相信，在各國的共同努力下，首屆亞信組織軍事院校校長論壇必將取得圓滿成功，並為亞信組織的新發展增添新動力。



