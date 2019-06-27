特斯拉比亞迪接連自燃　電動汽車安全遭拷問

中評社北京6月27日電／近幾個月內接連發生多起電動車自燃事件。4月21日，特斯拉在上海某小區車庫內自燃；4月22日，蔚來汽車ES8車型於西安自燃起火；4月24日，武漢一輛比亞迪E5起火；5月16日和6月14日，蔚來ES8分別在上海、武漢市再次出現自燃事件。



為切實加強新能源汽車安全管理，工信部於近日發布了《關於開展新能源汽車安全隱患排查工作的通知》（簡稱《通知》），重點對已售車輛、庫存車輛的防水保護、高壓線束、車輛碰撞、車載動力電池、車載充電裝置、電池箱、機械部件和易損件開展安全隱患排查工作。值得注意的是，這已是工信部第三次發文要求排查新能源車安全隱患。有業內人士認為，此次下發的《通知》充分體現出主管部門對新能源汽車產品的重視，對新能源汽車產業的健康發展有望起到推動和促進作用。



關注已售及庫存車輛



工信部再發安全排查通知



6月17日，工信部正式下發《關於開展新能源汽車安全隱患排查工作的通知》，再次強調：“切實加強新能源汽車安全管理，促進新能源汽車產業健康可持續發展，保障社會公共安全和人民生命財產安全。”



新京報記者注意到，這已經是工信部自去年9月先後印發《關於開展新能源客車安全隱患專項排查工作的通知》和《關於開展新能源乘用車、載貨汽車安全隱患 專項排查工作的通知》之後，下發的第三份關於新能源汽車安全隱患排查的文件。



可以看到，工信部於2018年9月5日最先發布的通知主要針對新能源客車。而後於2018年9月25日發布的通知主要以新能源乘用車、載貨汽車為主。而此次將重點對已售車輛、庫存車輛的防水保護、高壓線束、車輛碰撞、車載動力電池、車載充電裝置、電池箱、機械部件和易損件開展安全隱患排查工作。

