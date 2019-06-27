華裔企業家有望成美國民主黨首場辯論黑馬

華裔企業家楊安澤。（來源：中國日報網） 中評社北京6月27日電／2020年美國總統大選民主黨首場辯論將於本周在邁阿密舉行，華裔企業家楊安澤憑借自己大膽的競選綱領以及心直口快的風格，有望成為本次辯論的黑馬。



據《商業內幕》網站報道，2017年底，楊安澤宣布將競選總統，當時有很多反對聲音。然而他很快在網上擁有了一批數量可觀的支持者，並且最終獲得參加民主黨候選人辯論的資格。儘管事實上，美國近一半的人並不知道他是誰。



根據早間資訊公司的最新民調，楊安澤在24名候選人中排名第8，位列新澤西州聯邦參議員科裡·布克和得克薩斯州前聯邦眾議員貝托·奧羅克之後。



報道稱，大多數候選人目前都擔任或曾擔任公職，相比他們，楊安澤所承受的壓力要小得多。大多數候選人在競選過程中都相對謹慎，避免給自己帶來不必要的後果。



＂光腳的不怕穿鞋的”，楊安澤也因此有望在辯論階段脫穎而出。他不斷證明自己願意盡一切努力，讓自己與眾不同、引起注意。



例如，6月24日，楊安澤在“與史蒂芬·科爾貝特的晚間秀”上，宣布將舉行為期12個月、每月獎金1000美元的競賽。參賽者需要在7月4日前轉發他的比賽公告，並關注他。這場比賽旨在為楊安澤提出的基本全民收入計劃試水，根據該計劃，每名美國人每月都可得到1000美元。



他將這個計劃稱為“自由紅利”。他在個人網站上介紹說：“政府改善你的生活最直接和最具體的方法就是每個月給你寄1000美元的支票，讓你以任何對你最有利的方式花掉它。”



此外，為了應對氣候變化，楊安澤還制定了一項大膽的計劃。他是唯一一位呼籲聯邦政府投入資金用於能夠逆轉氣候變化影響相關技術的競選人。“即使我們減少了排放，也應該在大規模氣候工程上投入資源，例如加固冰川、減少太陽輻射，以抵消氣候變化的影響。”



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