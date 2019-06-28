中評現場：李克強總理晤荷蘭首相

李克強與呂特握手（中評社 張爽攝） 中評社北京6月28日電（記者 張爽）國務院總理李克強6月27日下午在人民大會堂同來華進行工作訪問的荷蘭首相呂特舉行會談。李克強表示，當前世界不穩定不確定因素增多，我們願同荷方加強發展戰略對接，擴大雙向開放，為雙方企業營造公開透明、一視同仁的營商環境，推動世界經濟持續增長。



李克強表示，荷蘭以貿易立國，向海而生，素有開放傳統，是最早承認新中國的西方國家之一。近年來，中荷關係蓬勃發展，合作持續推進。中方願同荷方加強各層級交往，鞏固政治互信，深挖合作潛力，密切在國際和地區事務中的溝通協調，推動兩國關係再上新台階。



李克強指出，荷蘭是中國在歐盟第二大貿易夥伴，雙方合作前景廣闊。當前世界不穩定不確定因素增多，我們願同荷方加強發展戰略對接，擴大雙向開放，為雙方企業營造公開透明、一視同仁的營商環境，推動世界經濟持續增長。加強貿易、投資、創新、清潔能源、農業、第三方市場等重點領域合作，更好實現互利共贏。



李克強強調，中方高度重視發展同歐盟的關係，堅定支持歐洲一體化進程，願共同落實好中歐領導人會晤成果，加快投資協定談判，如期達成地理標誌協定，深化各領域合作，共同維護多邊主義和自由貿易，推動包容發展，維護和平與穩定。



呂特表示，荷中高層交往密切。李總理去年成功訪問荷蘭，為雙邊關係發展注入新動力。當前國際經濟貿易面臨下行壓力，荷方願同中方一道加強合作，堅持多邊主義，共同維護國際秩序。荷方願積極促進歐中關係發展。