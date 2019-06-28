中評現場：兩岸百所高校校長共聚京城

“2019兩岸高等教育（北京）高峰論壇”6月27日在京順利召開（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京6月28日電（記者 徐夢溪）由北京理工大學主辦的“2019兩岸高等教育（北京）高峰論壇”6月27日在京順利召開。本屆論壇以“兩岸融合、共創一流”為主題，旨在凝聚兩岸教育新共識，打造交流合作新平台，全面推動一流大學和一流學科建設。



論壇邀請到來自兩岸百所高校的校長、專家和學者圍繞人才培養、科學研究與學科建設、產學研合作與社會服務、文化傳承與創新發展等進行深入研討。來自教育部港澳台辦、國台辦交流局、北京市台辦、教委等機構嘉賓出席論壇。



開幕式上，北京理工大學校長、中國工程院院士張軍致辭指出，當今世界的發展，比任何時候都更加依賴於科技創新和人才協作，發展高等教育已成為提升民族核心競爭力的普遍共識。本次論壇既是兩岸高等教育界同仁們交流對話的重要平台，更是深化海峽兩岸高校合作情誼的聯結紐帶。兩岸同屬中華民族，同根同源，一脈相承。延續中華血脈、培養擔當民族復興大任的優秀人才，是兩岸高等教育界共同的歷史責任。希望海峽兩岸同仁積極踴躍投身高等教育交流合作，為兩岸科技、教育和學術發展貢獻更多正能量，攜手共創中華民族偉大復興的美好未來。



教育部港澳台事務辦公室常務副主任徐永吉就兩岸高等教育合作提出三個“堅持”：要堅持立德樹人,要堅持融合發展，以及要堅持”兩岸一家親”。他希望兩岸高校為兩岸學生流動、師生互訪創造更好環境，教育部將不斷完善台灣師生來大陸生活學習的措施，歡迎台灣青年來大陸追夢、築夢、圓夢。教育興則國興，兩岸青年身上寄托著國家和民族的未來，希望大家同心同德，攜手努力，為新時代兩岸高等教育的融合合作與發展貢獻力量。



開幕式上還舉行了兩岸高校校際合作交流啟動儀式，並啟動了“扶YOU直上”實習就業工程。



論壇期間，北京理工大學、北京科技大學、北京交通大學、北京工業大學、北京聯合大學等高校分別與台灣相關高校達成校際合作意向。

