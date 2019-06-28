社評：蔡政府何以這麼怕雙城論壇？

中評社台北6月28日電（評論員 林淑玲）“2019上海台北城市論壇”7月4日在上海舉行，無黨籍台北市長柯文哲將率團與會。套用王金平批抨中國國民黨初選辦法的形容詞，柯文哲還沒出門已開始有“奇奇怪怪”的事發生，港商南海集團投資民進黨中常委開的銀行沒事，投資台北車站特定區雙子星案卻被以“不利‘國安’”等三大理由駁回。柯日前預言綠營會“放狗咬人”，果然出現了。重點更在於，蔡政府為何要這麼怕雙城論壇？



民進黨主席卓榮泰6月26日在中常會直白定調，2020大選主軸“抗中保台”。以此來解釋蔡政府近期所有作為，就很清楚，所有政策主軸就是抗中。其實，上海台北雙城論壇並非第一個被打壓的兩岸交流活動，月前傳出已停辦兩年多的國共論壇原訂6月中旬在北京召開，國民黨主席吳敦義將親自領軍率團前往，並可能有兩黨高層會晤；5月初蔡政府便通過修改機密保護法，延長馬英九、吳敦義登陸管制期限，卡住吳赴北京出席國共論壇規劃。民進黨政府先卡住國共論壇，繼而對柯文哲出席雙城論壇動手動腳，企圖封住所有對手的兩岸交流，封不住的就予以污名化。



民進黨政府之所以這麼害怕雙城論壇，因這會讓選民看到務實與務虛的差別、做實事與拚政治的距離！



兩岸官方交流在2016蔡政府上任後冰封迄今，雙城論壇的可貴在於，它是目前僅存的兩岸政府部門常態交流，今年已第十一屆，一年在上海、一年在台北舉行，過去10年來，讓台北和上海通過綿密的交流，互相學習對方長處，造福雙方市民。雙城論壇儘管是地方交流仍有很重要意義，至少讓兩岸之窗還能透出些許光亮。更何況台灣目前每年對大陸順差高達800多億元美金，常住大陸工作、讀書的台灣人近200萬，大量的直航班機載著兩岸人民來來往往，關係休戚與共。



面對這樣一個做實事、維持雙方良性交流窗口的雙城論壇，執政的民進黨卻是以“抗中”做為選舉主軸，不願看到柯文哲去上海赴會，時時提醒涉及大陸的就有“國安”危機，毫不在意民間需求。



民進黨壓力尤其大的是，綠白在2014台北市長選舉曾緊密合作，柯粉與民進黨支持者高度重疊，雙方在年輕、白領階層較勁相當激烈。柯力主兩岸理性穩定交流，即凸顯民進黨抗中的理盲，柯帶領年輕柯粉走出“太陽花”轉為兩岸務實派、交流派。民進黨如果無法在2020收編柯，就只有對決一途。綠營若從理性出發，柯尚未宣布參選2020，未來也不是完全沒有不參選的可能性，應是如卓榮泰日前所說的“不會惡意攻擊柯文哲”，保持合作的可能。但從雙城論壇與駁回雙子星案來看，柯執意走兩岸交流路的立場，嚴重威脅到蔡英文，民進黨已吹響與柯P翻臉的號角，就是要拚個高下了。



蔡政府以“不利‘國安’”為理由，駁回港商南海團隊對台北車站特定區雙子星案的新台幣600億元投資，完全是衝著柯文哲而來。特別是6月26日，柯上午才向蔡英文喊話，要求蔡政府不要再拖，下午“經濟部”投審會馬上宣布駁回。已拖延多年的雙子星案歷經多次流標對台北市發展影響甚大，好不容易發包出去，又被蔡政府卡住。柯事後對蔡表露的不悅，形同綠白決裂，2020幾無合作的可能，柯只差宣布參選而已。



民進黨現在的盤算是搭香港反送中的便車，以“抗中牌”來分化柯的支持者，企圖讓反中的柯粉回流到民進黨。然而，當民進黨連雙城論壇都要杯葛，港商投資都要擋，無異也是與中間選民居多的柯粉攤牌。綠營值得思考的是，柯文哲沒有政黨、也沒有“立委”候選人，如果柯綠關係沒有太差，柯即使參選2020，民進黨或有可能在“立委”選舉爭取到部份柯粉的支持。但若要在雙城論壇事件上狠打，柯粉未來在“立委”選舉的流動，就相當值得關注了，國民黨或是受惠者。



民進黨高舉以“抗中保台”做為2020大選主軸，已完全淪為意識形態化。“抗中”能“保台”？還是“抗中”會“害台”？是台灣民眾值得深思的議題。雙城論壇無疑將是柯文哲2020的起手式。