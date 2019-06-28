杜聖聰：韓國瑜初選若未勝出　韓粉恐轉投柯

杜聖聰。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月28日電（記者 鄭羿菲）銘傳大學廣電系主任杜聖聰接受中評社訪問表示，“台北式”這支影片是無黨籍台北市長柯文哲自去年選舉後首支下重本拍的文宣起手式，影片中展現許多“包容”的符號，因此是針對年輕族群在行銷，也對鞏固中間選民有幫助。至於蔡英文近期民調衝到35％是台灣民眾一時的情緒，當民進黨內初選淪落成沒有政治情操的利益團體，後勢存有隱憂。



杜聖聰說，韓流、韓粉是討厭民進黨、討厭中國國民黨高層而集合成的團體，若國民黨高雄市長韓國瑜初選未勝出，而柯文哲又宣布要角逐2020，這股民怨恐將大規模集結支持柯，三足鼎立的選戰會打得非常膠著，最後勝出就看誰的“豬隊友”比較少。



杜聖聰，台灣師範大學政治研究所博士，現為銘傳大學廣電系系主任，曾任環球電視新聞黨政組長、勁報及中天電視兩岸中心召集人，多次往來兩岸採訪兩岸新聞，在2001—2004年擔任中央廣播電台採訪主任，2004年後開始在大專院校擔任教職，先後於輔仁大學大眾傳播系、玄奘大學資訊傳播研究所等大學擔任專任助理教授，研究領域包括廣播電視新聞、虛擬攝影棚、數位傳播與大數據分析等領域。



杜聖聰接受中評社訪問時表示，柯文哲近日上傳一部“台北式”的影片，拍得非常好，除了“式”讓人聯想到是柯的起手式外，這部影片也是柯自去年選舉後首次花很多錢、真正投入大量資源的文宣，把自己比較像樣的論述、心中的願景框出來呈現給民眾看。觀察柯團隊近期的網路動作，“台北式”是非常正式的起手式，其他節目的性質比較像玩玩而已。



“台北式這支影片也凸顯出柯文哲與中國國民黨高雄市長韓國瑜在行銷上，品味、質感都非常不同、差很多。



”杜聖聰分析，影片中展現了很多包容的元素，包括年輕人叛逆、外國人視角、彩虹等，呈現出的是一個國際化城市該有的政治符號，也折射出“主政者”包山包海的野心。這支影片不是給年長的民眾看的，而是瞄準年輕世代的選民，且表現出柯文哲與民進黨的不同，是有腦袋的領導者。



杜聖聰認為，“台北式”不會拉到淺綠的票，但會鞏固中間選民這一塊，且不要低估中間選民的力量。畢竟民進黨最難能可貴的核心價值就是民主，但在黨內初選民調遭台大政治系退休教授、公民教育基金會董事長洪永泰定調為“台灣民調史上最黑暗的一天”，折射出很多搞政治的專家學者共同意見，當民進黨淪落成“雖比國民黨年輕，但其實是很老的、沒有政治情操的利益團體”，後勢將存有憂慮。



至於近期多項民調中，蔡英文支持度衝上了35％，而柯文哲反而探底到20％，杜聖聰說，那是一時的情緒，在藍綠兩強對決時，柯文哲的選票幾乎都會跑去蔡英文身上，但柯只要沒了2020，就不會有2024，因此他研判柯出馬角逐2020的機會還是大一點。且柯文哲的施政理念論述都非常扎實的，因此一定會有2成5以上的支持度，且若國民黨內初選，高雄市長韓國瑜沒有勝出，韓粉恐怕會轉移到柯身上。



杜聖聰表示，韓粉的特性有二，一是非常討厭民進黨，二是非常討厭國民黨高層，當韓國瑜確定不選後，這些討厭民進黨、討厭國民黨高層的選票就沒路走了，柯文哲只要說要選2020，這股民怨就會大規模集結投給柯，也因此會讓三足鼎立的選戰打得非常膠著，因此不要小看柯文哲的能量，至於誰會勝出，就看誰的豬隊友多。



杜聖聰半開玩笑地笑道，相信民進黨、國民黨在2020選舉期間都會有不少豬隊友跑出來，現在國民黨已經有了，民進黨未來也會有很多豬隊友，而柯文哲朋友很少，相對來說豬隊友也會比較少，別人都在扣分，柯文哲自己不要當豬隊友，就不會扣分了。