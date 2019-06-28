林易煌：韓流在內外夾擊下衰退　藍選情嚴峻

台南市民眾服務社理事長林易煌。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南6月28日電（記者 趙家麟）中國國民黨2020初選進入短兵相接階段，現任台南市民眾服務社理事長、前台南市醫師公會理事長林易煌27日接受中評社訪問表示，非韓不投、打死不退的韓粉往哪裡去，恐怕是2020國民黨成敗關鍵。國民黨若推不出最強人選，大選氣勢就拉不起來，不但贏不回政權，還會拖累藍軍“立委”席次。



林易煌曾任台南縣市合併前的兩屆市議員及台南市醫師公會理事長，歷任台灣內科醫學會常務理事、監事等職。2016年曾代表國民黨參選台南區域“立委”落敗，現任台南市民眾服務社理事長、“救國團”團友會會長。



林易煌分析，民進黨上台後，靠不當黨產委員會、轉型正義委員會來卡死國民黨，因為蔡的執政無能，才給了國民黨一絲希望。但，去年底國民黨九合一大勝的高峰，才半年時間就陷入苦戰，蔡政府若繼續執政，國民黨財政將徹底崩盤，只有絕路一路。



林易煌表示，2020一役，絕對是國民黨輸不起的生死存亡一戰，但國民黨目前內外都面臨了極其嚴峻的挑戰：



對外，民進黨蔡政府打主權牌、尊嚴牌，利用民眾的“恐中”心理，藉香港事件、一國兩制等議題，強力操作有效提升蔡英文個人聲勢；相對的，國民黨在主權上卻畏縮不明，即使剛落幕的政見會，也看不出兩岸政策上有勝過民進黨主權牌、尊嚴牌的優勢。



對內，林易煌說，最明顯的變化是“韓流”衰退，這是國民黨的大問題，危機已現。



他指出，去年九合一選舉時，國民黨並沒有什麼改革，卻能夠大勝，說穿了憑的就是一股強大的“韓流”。“韓流”的特色就是接地氣，讓許多昔日挺綠的市井小民、農漁民、勞工階層，都成了“韓粉”。但可惜的是，國民黨並沒有傾力鞏固這股強大的“韓流”。



林易煌表示，按國民黨傳統制度，韓本來不可能參加初選，但黨主席吳敦義創下先例，不必登記就將韓納入初選，持平而論，吳在這方面盡了最大力量，也展現了氣肚。但是，解構“韓流”的力量卻從內外湧現夾擊：



一方面，綠軍鋪天蓋地、似是而目的理由，不斷的批判、破壞韓的政治形象，而國民黨上層各有矚意人選，無人出面挺韓、抵擋綠軍猛烈炮火，讓韓陷入孤軍作戰。



二方面，本來藍軍基層多數挺韓，但在郭台銘出現後，各地深藍部分轉而挺郭，還出現雙方粉絲黨內互打的現象。“非韓不投”的韓粉，與韓歷經九合一選舉，有革命情感、忠誠度高，韓若能代表國民黨參選，“打死不退”的韓粉是中心柢柱，韓若不能出線，“非韓不投”的死忠票，不一定會留在國民黨，反而有可能流向無黨台北市長柯文哲。



林易煌指出，相信多數國民黨支持者，不管誰出線，就希望黨推最強人選才有贏的機會，但“最強”並不代表最有能力、最有錢或學歷最高，而是能夠有領袖魅力帶動風潮、團結全黨對抗執政黨壓力的人。九合一選舉時的“韓流”有這個條件，全面強力壓制綠營氣焰；現在，藍綠差距大幅縮小，“韓流”在內外夾擊下逐步衰退，正是國民黨選情趨於嚴峻的重要原因。



他說，有些評估認為2020大選，國民黨“立委”席次會大幅增加，甚至已積極討論“立法院長”的可能人選、黨內開始競逐不分區名單，但這絕對是過度樂觀。原因有二：



一、2020大選加“立委”，母雞要帶小雞，國民黨若沒有最強的母雞，氣勢就拉不起來，必然會拖累“立委”選舉，如今危機已現，能不憂心忡忡；二、九合一民進黨大敗後，激起綠營高度危機意識，民進黨競逐“立委”者，無不加強耕耘地方、提早備戰，藍軍絕無樂觀條件。