杜聖聰解析韓郭策略　研判郭將割喉險勝

杜聖聰。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月28日電（記者 鄭羿菲）銘傳大學廣電系主任杜聖聰接受中評社訪問表示，中國國民黨高雄市長韓國瑜的網路聲量是黨內其他初選人加總的4倍，在民調上鴻海前董事長郭台銘略微領先，若是現在投票，韓必勝，但無法排除灌票、置入行銷等行為。距離國民黨內7月8日啟動的初選民調還有約2個星期，若不分藍綠的“黑韓”部隊陸續集結，郭將割喉險勝。



杜聖聰說，韓國瑜最後一場造勢在6月30日新竹場，沒有造勢後，韓凝聚的能量會一直遞減，而郭台銘資源多，在這段時間能在傳統媒體上下資源買廣告行銷，此消彼長下，郭可能會有優勢。



杜聖聰，台灣師範大學政治學研究所博士，現為銘傳大學廣電系系主任，曾任環球電視新聞黨政組長、勁報及中天電視兩岸中心召集人，多次往來兩岸採訪兩岸新聞，在2001—2004年擔任中央廣播電台採訪主任，2004年後開始在大專院校擔任教職，先後於輔仁大學大眾傳播系、玄奘大學資訊傳播研究所等大學擔任專任助理教授，研究領域包括廣播電視新聞、虛擬攝影棚、數位傳播與大數據分析等領域。



杜聖聰接受中評社訪問時分析，郭台銘選戰手法從1月鋪陳臉書粉絲團開始，直到3月底打出10萬郭粉的螞蟻兵開始推進，觀察《網路溫度計》郭在4月全台排名還在第19名，但現在穩居第4，甚至持續看漲。前陣子郭台銘以“化敵為友”的置入性行銷拍出一支廣告，是非常漂亮的文宣起手式，雖然肯定所有檯面上的政治人物，但也強調“but，我才是最棒的”。



“在網路聲量上分成三塊，一、自己的品牌，只要講什麼就很多人按讚，是自發性地生成聲量；二、下資源買廣告；三、口碑形成的啦啦隊、側翼社團等。”杜聖聰點評，郭台銘在前兩項是強項，特別是下資源買廣告，你看以前罵郭罵最兇的親綠媒體，郭至少都做到讓這些媒體都不罵郭了，這就是對郭很大的幫助，當幾乎所有媒體都跟郭台銘交好時，郭的聲勢、民調就會一直往上攀升。



杜聖聰說，不過，郭台銘的缺陷在“自己沒講話、開發議題，就沒聲量”，郭的特性比較像“一分耕耘、一分收穫”，現在看起來是萬眾一心，但輿論對郭就是有種很冷的感覺，當郭沒有啦啦隊、側翼社團替郭發聲、沒人自主站出來挺郭時，只要被集中狙擊就完蛋了，即便在初選勝出，民進黨、親綠媒體集中狙擊時，郭會有危險。



至於郭台銘前陣子行銷年輕化，與網紅合作開箱豪宅等動作，有助於網路聲量嗎？杜聖聰認為，有，但問題是對網路黏稠度未必有幫助，因為郭台銘的網路策略是找會搞熱鬧的網紅作節目，也把年輕人窄化、幼稚化、遊戲化，但年輕意見領袖並不吃這套，年輕人要的是理念對話，反思後才會決定認不認同這個人，而不是鸚鵡學舌，家長式地自以為是，年輕人誰甩你？



反觀韓國瑜，杜聖聰說，韓國瑜有自己的品牌，但陷入極端化，也被推到“草包、黑韓、紅韓”的陷阱裡、韓也有在下資源買廣告，但比不上郭台銘，而韓的啦啦隊、側翼社團、韓粉則是黨內人選最強勢的，韓國瑜就像關在鳥籠裡的小鳥，但翅膀是鳥籠的5倍大，這隻鳥一振翅，整個鳥籠都為之震動，而韓最麻煩的就是有如“七寶樓台”，政策可以喊口號，但論述的縱深度太淺，沒辦法經過壓力測試。



杜聖聰指出，跟韓國瑜相處會非常舒服，但韓就是東拼西湊而成的拼裝車，2018年是時勢造英雄，但2020年“大位不可以智取”，韓很多東西都沒辦法經過壓力測試，韓自己會非常危險。



被問到國民黨內初選誰比較有優勢？杜聖聰認為，在大數據裡，前“立法院長”王金平的支持者約7至8成轉到郭台銘身上了，現在韓國瑜雖然小勝，但郭台銘資源多，可以打比較久，會比較有勝算，韓國瑜的造勢最後一場在新竹是6月30日，而國民黨初選民調是在7月8日至14日，沒有造勢後的這幾天，韓的能量會一直被削減，而郭幾乎已全掃傳統媒體，在宣傳行銷上較有優勢，在民調上會有持續加分。