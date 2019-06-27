俄新銳軍艦游走加勒比海　美派驅逐艦緊跟

中評社北京6月27日電／據俄羅斯衛星通訊社2019年6月26日報道，美國海軍派出了一艘驅逐艦來追蹤俄羅斯海軍“戈爾什科夫海軍元帥”號護衛艦的行動。這艘俄羅斯海軍最先進的22350型護衛艦於6月24日抵達古巴首都哈瓦那，但其在加勒比地區的具體行程尚不清楚。



報道稱，北美防空司令部(NORAD)表示，美軍已掌握俄羅斯海軍護衛艦的部署，並正在採取積極措施來跟蹤它，北美防空司令部正在進行空中行動以保衛美國和加拿大。與此同時，美軍北方司令部(USNORTHCOM)也已部署海上力量來追蹤這艘俄羅斯海軍護衛艦。美軍北方司令部表示，美國海軍派出的“傑森·鄧漢姆”號驅逐艦正在對俄“戈爾什科夫海軍元帥”號護衛艦進行跟蹤監視。報道稱，這艘美國海軍導彈驅逐艦6月25日曾出現在哈瓦那以北僅80公里處。美軍稱，這艘驅逐艦正在監視相關情況。



據了解，俄羅斯海軍這艘“戈爾什科夫海軍元帥”號護衛艦於2018年入役，屬於22350項目護衛艦，是俄羅斯海軍最先進的護衛艦型，也是俄羅斯在蘇聯解體後建造的最大水面作戰艦艇。據稱，該艦裝備了光學對抗系統，能夠發射高強度光束來阻止光學瞄准和監視系統。該系統還能造成敵方人員暫時失明，迷失方向或者感到不適。



另據美聯社報道，這艘俄羅斯海軍護衛艦於6月18日進入加勒比海，同行的還有一艘多用途後勤船，一艘油輪和一艘救援拖船。美國駐委內瑞拉特使埃利奧特·阿布拉姆斯聲稱該艦正在前往委內瑞拉，但該艦在訪問厄瓜多爾後，通過巴拿馬運河進入加勒比海，但並未向委內瑞拉方向航行，而是轉向北方，抵達了古巴首都哈瓦那。



報道稱，這艘俄羅斯軍艦在美國自視“後花園”的加勒比海出現後就遭到了美國軍艦的跟蹤和監視，但實際上，美國軍艦此前也經常靠近俄羅斯海岸。就在2019年5月，一支北約艦隊進入了波羅的海，參加6月初開始的“春季風暴”演習。而波羅的海不但被俄羅斯視為“腹地”，在該海域上不僅設置了波羅的海艦隊，而且俄羅斯第二大城市聖彼得堡，以及在地緣政治中非常重要的“飛地”加裡寧格勒都在波羅地海沿岸。在北約艦隊演習期間，美國海軍的阿利伯克級驅逐艦“格雷夫利”號直接挺進到了俄羅斯波羅的斯克海軍基地僅60公里處的海域，引發了俄羅斯的不滿。而就在不久前，俄羅斯空軍的一架蘇-24戰鬥轟炸機也低飛經過了北約艦隊上空，展示了軍事存在。



來源：環球網