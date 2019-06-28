中評關注：G20首場記者會全球關注習特會

大阪G20新聞中心首場發布會現場（中評社 郭至君攝） 中評社大阪6月28日電（記者 郭至君 林艶）二十國集團（G20）領導人第十四次峰會於6月28日至29日在日本大阪舉行。昨日晚上將近7點左右，日本外務省負責G20大阪峰會的發言人在INTEX OSAKA召開了本屆峰會的首場發布會。發言人介紹了這幾日日本首相安倍的行程和一些雙邊會見的詳細安排。發言人引用安倍晉三在東京出發前往大阪時的原話表示：“關於推進自由貿易、制定數字經濟規則、為環境及全球性課題做貢獻和女性活躍，G20將發出強有力的訊息。”



在提問環節，多國記者都高度關注即將在本周六舉行的“習特會”，不停就相關事宜進行發問，發言人則從日本的角度對此次在大阪舉行的“習特會”進行了簡單的回應，他表示，美國全球是第一大經濟體，中國是全球第二大經濟體，眾所周知，中美目前正在進行貿易談判，因此本次“習特會”對全球經濟貿易的走勢有著巨大影響，日方期待中美雙方能夠談出成果。



根據美國白宮發布的日程，備受矚目的“習特會”將於29日11時30分舉行。美國一位高級官員匿名表示，特朗普將本周與習近平主席的會晤視作一個了解中方對雙方貿易戰立場的機會，並“樂於接受會晤的任何結果”。白宮官員在峰會前拒絕討論預期如何，只表示他們希望中國領導人履行公平競爭的承諾。



大阪時間27日晚，安倍會晤了習近平主席並與他共進晚餐，而在峰會開幕前的28日上午，安倍則會與美國總統特朗普舉行會談。在29日峰會閉幕後，安倍將作為主席參加記者會，之後還計劃與俄羅斯總統普京會談。安倍表示：“希望開誠布公地展開對話，盡可能使和平條約談判向前推進。”