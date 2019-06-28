張軍：發展高等教育 提升民族核心競爭力

北京理工大學校長、中國工程院院士張軍（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京6月28日電（記者 徐夢溪）北京理工大學校長、中國工程院院士張軍27日在出席“2019兩岸高等教育（北京）高峰論壇”時表示，當今世界的發展，比任何時候都更加依賴於科技創新和人才協作，發展高等教育已成為提升民族核心競爭力的普遍共識。



張軍表示，本次合作和以往合作相比，首先更加強化前沿方向和新方向的合作，其次更關注與提高學生素質，過去注重課程學習，現在注重創新創業，把理論和實踐相結合，期間也獲得很多企業的支持，他們願意將兩岸學生共同創新創業的優秀成果推向市場。



張軍介紹，這個暑期將在原來已有的創新實踐營基礎上，籌備兩岸創新創業大賽。每年參賽的高水平大學的數目都在增加，現在比賽甚至走出兩岸，聯合美國、日本的學校，變成全球性的賽事。



他指出，當今世界的發展，比任何時候都更加依賴於科技創新和人才協作，發展高等教育已成為提升民族核心競爭力的普遍共識。本次論壇既是兩岸高等教育界同仁們交流對話的重要平台，更是深化海峽兩岸高校合作情誼的聯結紐帶。兩岸同屬中華民族，同根同源，一脈相承。延續中華血脈、培養擔當民族復興大任的優秀人才，是兩岸高等教育界共同的歷史責任。希望海峽兩岸同仁積極踴躍投身高等教育交流合作，為兩岸科技、教育和學術發展貢獻更多正能量，攜手共創中華民族偉大復興的美好未來。