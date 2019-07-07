社評：擊落無人機　伊朗給特朗普出難題

當地時間6月24日，美國總統特朗普簽署制裁伊朗的行政命令。（圖片來源：新華網） 中評社北京7月7日電（評論員 張迎春）周一，伊朗宣布低濃度濃縮鈾存量超過300公斤，這是2015年伊朗核協議所容許的上限，再度為美伊之間的緊張局勢火上澆油。就在兩周之前，美國“全球鷹”無人機20日遭伊朗方面擊落，美伊對抗千鈞一發之際，美國總統特朗普撤銷了命令。緊接著，美國宣布對伊朗最高領袖哈梅內伊、總統魯哈尼和外交部長扎里夫等一批高級官員實施財務制裁。美伊對峙步步升級，特別是在伊朗突破伊核協議限制之後，美伊徹底攤牌的可能性大大增加，擦槍走火的危險隨時都會發生。而特朗普政府除了不斷施壓之外，似乎別無良策，更令國際社會憂心忡忡。



6月20日，伊朗發表聲明，宣布在霍爾木茲海峽附近擊落美國一架RQ－4“全球鷹”無人偵察機。美國方面隨後予以證實，但堅稱擊落地點處於國際空域，並未侵犯伊朗領空。對於這一說法，伊朗表示，伊朗有切實證據證明美方確曾入侵伊朗領空，並將提交聯合國。據報道，這架被擊落的美軍“全球鷹”，是美國武器庫中體積最大、技術最先進和造價最昂貴的無人機之一，每架標價約1.31億美元。尤其是，該無人機在6月15日剛被部署到美軍第五艦隊防區，即被伊朗方面擊落。美國引以為傲的最先進軍機竟毀於伊朗防空導彈之下，令美政界大為震怒。特朗普在第一時間發布推特稱，“伊朗犯了一個大錯誤”，這一表態被國際社會解讀為美國將採取軍事報復行動。



值得一提的是，伊朗這次軍事打擊目標的選擇謹慎而微妙，預留出了回旋餘地。在擊落美軍無人機的同時，伊朗還鎖定了在無人機旁邊伴飛的另外一個目標，美軍P－8偵察機，這架飛機共載有35名美軍士兵。伊朗方面沒有造成美軍人員傷亡，還是不想激化矛盾，正如伊朗伊斯蘭革命衛隊空軍指揮官哈吉扎德所說，“這架飛機也侵犯了伊朗領空，但是我們沒有將其打下來，因為我們只是想給美國一個警告”。



中東戰雲密布，美伊尖銳對立，追根溯源，海灣地區本已緩和的局勢再度緊張，特朗普政府的伊朗政策難辭其咎。自上台以來，特朗普極其熱衷於推翻奧巴馬的政治遺產，單方面退出伊朗核協議就是最受非議的舉措之一。