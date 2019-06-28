陸淑美表態挺郭　藍議員王耀裕：個人因素

國民黨高雄市議員王耀裕。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月28日電（記者 蔣繼平）隸屬高雄白派、親前“立法院長”王金平的中國國民黨高雄市副議長陸淑美公開表態“反韓挺郭”，開了高雄藍軍第一槍，在初選白熱化之際投下震撼彈。熟悉高雄農漁會勢力的同黨市議員王耀裕表示，陸淑美只是白派的成員之一，如果高雄市農會理事長蕭漢俊沒有開第二槍，那就應該不是王的下令或意思了。



由於陸淑美女兒黃韻涵參選2020高雄“立委”，韓的市政施政、局處長任用及表現等部分，陸也曾表達過不滿意，因此王耀裕也研判這次陸的表態，可能她個人的因素占了很大一部份，再觀察王陣營動態一陣子，應該就會更加明朗化。



王耀裕，1961年生，高雄林園人。高雄工專畢業，高雄師範大學成人教育研究所碩士。曾任林園鄉民代表會副主席、中國國民黨高雄縣縣議員。王耀裕對高雄農會、漁會體系相當熟悉。



會不會有“陸淑美”效應產生？王耀裕表示，郭台銘是非典型政治素人參選2020，高雄政治人物跟郭過去較無淵源，研判可能不多。從交情上來比，畢竟韓國瑜在選市長的時候，所有候選人不管選上與否幾乎都是挺韓，可說是一起打過仗、並肩作戰，且韓在議會跟所有國民黨籍議員互動都不錯。因此在對郭台銘熟悉度不高的情況下，郭會不會得到更多民代倒戈支持，還有待時間來驗證。



那王挺誰會牽動親王陣營人馬動向嗎？王耀裕說，這也不一定，政治雖然有地方派系系統，但還是取決於個人主觀意識，像王金平院長跟大家都很熟，王若出來選，大家就會挺王，畢竟長期在原高雄縣，王對地方上非常照顧，“中央”案件也都是找王幫忙，所以王若出來選，才會讓大家傷腦筋到底要挺誰。



王耀裕表示，若是郭出來選，自己一定是挺韓。因為不管是能力方面，或對抗民進黨的方式都有優勢，因為郭可能會被民進黨打很慘，且郭尚未被檢視，未來可能招架不住，韓則是不斷被打壓抹黑，但並沒有完全奏效，因此韓是對抗民進黨的最佳人選，這很重要。



王耀裕說，除了個人知名度及魅力以外，還要考慮適不適合領導台灣，地方民代都還要謹慎思考，不會因為誰挺誰的因素，就一定會挺誰。但如果王挺郭，還是會有一部分的人過去，這不可否認。



認為對國民黨來說最好的組合方式？王耀裕表示，韓國瑜若出線，沒有人脫黨參選，這是最好的結果，只是郭並沒有簽公約，會不會脫黨參選不得而知。若郭台銘代表參選2020，也可能部分挺韓的人不會跟隨郭腳步，能否贏得2020勝選也是未知數。初選誰會出線現在沒有明確答案，國民黨要思考的是不能再分裂，初選後該怎麼整合。