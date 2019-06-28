李勝峰：國民黨三不要　怎處理兩岸問題？

李勝峰接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月28日電（記者 張嘉文）中國國民黨2020初選首場政見會兩岸論述成焦點。新黨副主席李勝峰接受中評社訪問表示，從台灣前途角度來看，國民黨不敢面對統一，不敢討論統一，那所有兩岸政策通通是廢話，如果“台獨”不敢、和談不要、統一不想，這三樣都不要，怎麼處理兩岸問題？



李勝峰也點出問題表示，國民黨現在拿香跟著民進黨拜，民進黨在抗統、反對一國兩制，國民黨表現出來的是更排斥統一，更反對一國兩制，那跟民進黨有何不一樣？這樣民眾只會相信民進黨是真的想這樣做，而國民黨是玩假的，選民會想投國民黨嗎？這是國民黨需要深思的。



李勝峰強調，新黨對此當然要跟國民黨走不一樣的路，所以已確定要推出自己的2020候選人，雖然當選機率不高，但能帶動政黨得票率，他認為這樣的帶動，統一的聲音會被催出來，新黨要過5%的不分區“立委”門檻並不難。



25日國民黨首場初選政見會，5位參選人分別是高雄市長韓國瑜，前鴻海董事長郭台銘，前主席朱立倫，前台北縣長周錫瑋，台灣大學政治學系教授、孫文學校總校長張亞中。5個人對“九二共識”的看法不一。此外，在5人之中，周錫瑋表達“反送中”，其他四人都表示反對一國兩制。



李勝峰向中評社表示，這五人中，除了張亞中的論述可以對抗民進黨目前的反中聯美抗統路線，但老實講張亞中沒有機會勝出，可是只有張才敢碰和談，那有機會的韓國瑜、郭台銘、朱立倫都避談。但如果沒有辦法正視一中，不敢面統，所有兩岸前途走向都錯了，講政策有意義嗎？



李勝峰也說，國民黨現在談九二共識，只強調各表，但不敢面對一中，那九二共識的價值和時代意義已經結束，因為大陸領導人習近平之前已經定調，九二共識是一中統一的九二共識。



李勝峰表示，國民黨的論述非常貧乏，反觀民進黨在2020大選，兩岸政策已經定調，就是反中聯美抗統，結論是反併吞護台灣保現狀，這是民進黨主軸，沒有談“台獨”，但把“台獨”包含在裡面，所以民進黨沒有路線的問題，只有明獨跟暗獨的問題。



那國民黨的論述呢？面對民進黨這樣的主軸，國民黨論述是什麼？誰的講法可以反制？如果國民黨要親中，但卻要反統，這通嗎？且國民黨敢講自己親中嗎？連面中都不敢講，等於全盤棄守。

