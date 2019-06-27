習近平會見韓國總統文在寅

中評社北京6月27日電／國家主席習近平27日在日本大阪會見韓國總統文在寅。



新華社消息，習近平指出，加強中韓友好合作符合歷史潮流，也是兩國人心所向。中方願同韓方堅持以誠相待，努力實現合作共贏，推動兩國關係不斷向前發展，並為朝鮮半島和地區和平穩定作出貢獻。雙方要保持各層次溝通，把穩雙邊關係發展大方向。要把握共建“一帶一路”機遇，加快中韓自由貿易協定第二階段談判，不斷擴大貿易、科技、財經、環保等領域合作。要積極開展人文交流，鞏固中韓民間友好。中韓合作完全是互利雙贏的，不應該受到外部壓力影響。希望韓方繼續重視、妥善處理好兩國間有關問題。雙方要加強在聯合國、二十國集團等多邊框架內的協調，共同反對保護主義，支持多邊主義和自由貿易體制，推動構建開放型世界經濟。



文在寅表示，在我和習近平主席共同引領下，韓中關係發展勢頭喜人。韓方願同中方加強高層交往，推進各領域對話合作，盡快完成韓中自由貿易協定第二階段談判，將韓中關係提升到新的水平。韓方願同中方共建“一帶一路”，合作拓展第三方市場。韓方願同中方一道，維護多邊主義、自由貿易和開放型世界經濟，這對韓國利益攸關。



兩國元首還就朝鮮半島形勢交換了看法。習近平表示，我上周應邀對朝鮮進行了國事訪問，同金正恩委員長就中朝關係、半島形勢深入交換了意見。從我這次訪問朝鮮和近期各方面情況看，半島緩和對話的大勢沒有變，政治解決仍是各方的優先選項。事實證明，只有通過對話協商，按照分階段、同步走原則，逐步解決各自合理關切，才能找到出路。下一步，我們應該加大促談力度，共同做有關方工作。中方支持朝美舉行新一輪領導人會晤，希望雙方相互顯示靈活，爭取對話取得進展。半島應堅持無核化方向，同時朝方的合理關切也應得到重視和回應。文在寅表示，幾天前，習近平主席訪問朝鮮，為推動半島對話勢頭和維護半島和平穩定發揮了建設性作用，作出了重要貢獻。韓方對此高度讚賞。韓方將繼續致力於改善南北關係，願同中方加強合作，為實現無核化目標和永久和平穩定作出貢獻。



丁薛祥、劉鶴、楊潔篪、王毅、何立峰等參加會見。