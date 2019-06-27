美又威脅加征關稅　外交部：嚇唬不了中國人

中評社北京6月27日電／2019年6月27日外交部發言人耿爽主持例行記者會：



應巴拿馬政府邀請，國家主席習近平特使、農業農村部部長韓長賦將赴巴拿馬城出席於6月30日至7月1日舉行的巴拿馬總統權力交接儀式。



問：據報道，澳大利亞總理莫裡森在赴大阪出席二十國集團領導人峰會前夕發表講話，全面闡述澳外交政策，其中多次提及中國和中澳關係。中方對此有何評論？



答：我們注意到莫裡森總理髮表講話闡述澳大利亞外交政策。他在講話中表示，中國的經濟增長有利於中國，也符合澳大利亞的利益。澳將一如既往歡迎中國經濟增長，也歡迎“一帶一路”倡議為促進本地區基礎設施投資和經濟社會發展所做貢獻。他並重申致力於深化澳中全面戰略夥伴關係，我們對此表示讚賞。



中方始終認為，一個健康穩定的中澳關係，符合兩國人民的根本利益，也有利於本地區的和平、穩定與繁榮。希望澳方同中方相向而行，推動兩國關係在互信互利基礎上健康穩定向前發展。



問：近日，美方介紹了“中東和平新計劃”經濟部分內容。中方對此有何評論？



答：中方注意到了有關報道，我們希望國際社會繼續堅持“兩國方案”大方向，堅持聯合國有關決議、“土地換和平”原則等國際共識和準則，重視傾聽主要當事方特別是巴勒斯坦方面的看法和主張，推動巴勒斯坦問題早日實現全面、公正、持久解決。



問：據報道，日前，美國國務卿蓬佩奧在訪問印度期間稱，地區國家已經認識到，“一帶一路”倡議雖無附加條件，卻附帶枷鎖。各國不希望以讓渡主權為代價發展基礎設施、數字聯通和能源合作。中方對此有何評論？



答：我不知道蓬佩奧先生中了什麼邪，對“一帶一路”倡議如此念念不忘，走到哪兒，說到哪兒。



遺憾的是，他對“一帶一路”的攻擊抹黑似乎別人並不買賬，他勸阻其他國家退出“一帶一路”合作似乎也並不奏效。為什麼會這樣？蓬佩奧先生自己應該好好想想。



如果“一帶一路”倡議真的像他所說的那樣是個枷鎖，怎麼會有如此多的國家和國際組織積極地參與和響應？如果這些國家不參與“一帶一路”合作，誰能幫助他們加快基礎設施建設，加快經濟社會發展？難道是打著“美國優先”旗號的美國嗎？美國能提出具體舉措嗎？能拿出真金白銀嗎？



我想對於這些，國際社會看得清清楚楚，想得明明白白。蓬佩奧先生心裡可能也有答案。



在此我要再次奉勸美方個別人士，不要再自彈自唱，自討沒趣。



問：據報道，26日，美國總統特朗普接受採訪時稱，過去幾天美中就經貿問題交換了意見，雙方可能會在G20峰會期間達成協議。如達不成協議，他會對中國加征額外關稅。中方對此有何評論？



答：我們的立場很清楚。中方始終主張通過對話協商解決中美經貿摩擦，同時我們也會堅定捍衛自己的正當合法權益。



美方威脅要對中方加征額外的關稅，這根本嚇唬不了中國人民。中國人不信邪、不怕壓，從來不吃這一套。



這裡我要奉勸美方，發起貿易戰、加征關稅損人害己，根本解決不了問題。



我們希望美方認真聽一聽這幾天美國國內各種團體和廣大民眾對貿易戰和加征關稅的反對聲音，希望美方能在G20大阪峰會期間認真聽一聽國際社會對單邊主義、保護主義和霸凌行徑的抵制聲音。



我們希望美方能同中方相向而行，在相互尊重、平等互利的基礎上，照顧彼此合理關切，尋求互利共贏。這不僅符合中美兩國及兩國人民的利益，也是國際社會的普遍期待。



問：據日本媒體報道稱，目前G20大阪峰會公報草案中關於全球變暖的內容未包括有關落實《巴黎協定》的措辭。中方能否證實？對此有何評論？



答：據我了解，G20成員正在就大阪峰會的公報草案進行磋商。目前我還不便對草案的內容進行評論。



我可以告訴你的是，應對氣候變化一直都是G20關注的重點議題。作為國際經濟合作主要論壇，長期以來，G20為推動氣候變化國際合作發揮了重要作用。我們期待此次大阪峰會能就應對氣候變化對外發出積極的政治信號。



中方始終積極投身應對氣候變化多邊進程，參與G20等多邊機制下的相關討論，為全球氣候治理作出了重要貢獻。



去年，在G20布宜諾斯艾利斯峰會期間，王毅國務委員與法國外長勒德里昂以及聯合國秘書長古特雷斯共同舉行了氣候變化問題三方會議並發表新聞公報，發出了支持多邊主義，合作應對氣候變化的共同聲音，在國際上引起強烈反響，為隨後舉行的卡托維茲大會達成《巴黎協定》實施細則積累了條件。



據我了解，在今年大阪峰會期間，三方還會延續去年的作法，再次舉行氣候變化問題會議。我們希望會議能為促進G20及其他多邊機制下應對氣候變化的討論發揮積極作用，為全球應對氣候變化多邊進程提供助力。



問：有報道稱，中美兩國元首大阪峰會會晤前夕，中美雙方已就延後加征關稅達成意向性協議，中方能否證實，對此有何評論？



答：你說的情況我還不掌握。今天下午商務部也在舉行記者會，可以向他們求證一下。



剛才我在回答提問時已經重申了中方對中美經貿摩擦和經貿磋商的態度。據我了解，中美兩國的團隊正在為二十國集團大阪峰會期間中美元首會晤做準備，我們希望美方同中方共同努力，推動此次會晤取得積極成果。



問：據報道，由於中方設置的財政要求過高，坦桑尼亞暫停了價值100億美元的巴加莫約港項目，中方對此有何評論？



答：你提到的具體項目情況我並不掌握，我在這裡願作一個原則性回應。基礎設施落後和資金缺乏是制約非洲自主發展的主要瓶頸。作為非洲國家的朋友與夥伴，中方在力所能及的範圍內持續開展對非基礎設施和投融資合作，同時和非方共同做好項目可行性研究，確保項目的經濟社會效益和可持續發展。中方支持中國企業根據市場化原則參與坦桑尼亞基礎設施建設。