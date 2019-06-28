介文汲：蔡若過境華府北京會有極激烈反應

介文汲。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月28日電（記者 黃筱筠）蔡英文七月中規劃出訪位於加勒比海“邦交國”，有“三聖”之稱的聖露西亞、聖文森、聖克里斯多福及尼維斯，前台灣“外交官”介文汲接受中評社訪問表示，蔡此行出訪過境美國華府的可能性很低，依照現在情勢觀察，美方如果要出手，應該是中美關係惡化到非常難以想像的程度。他也說，北京看待這件事情嚴重性會大過於中美貿易戰，引起的激烈程度會很嚴重。



他分析，很多媒體猜測蔡可能到華府，若蔡到華府對美中台關係有重大衝擊，關鍵不是台美關係，是北京與美國關係，兩岸關係也會受到衝擊，訪問華府是中國大陸的紅線，美國若同意蔡訪華府，美中台關係平衡將打亂，這個紅線是很大衝擊。



介文汲，政治大學外交研究所碩士、日內瓦國際關係學院多邊外交結業證書；曾任“外交部國際組織司長”、駐外辦事處主任、駐美代表處政治組組長、“經濟部”經貿談判代表辦公室副總談判代表、駐紐西蘭代表等職位，在外交系統已有30年工作經歷。



對於蔡英文只去“三聖”並未規劃其他中美洲大國，是否其他中南美國家“邦交”關係不穩，介文汲表示，有看到媒體說原本還有規劃海地，因為有狀況沒去，行程都是多方面因素考量，“外交部”不會有說法。但他也說，倒是沒有聽說其他中南美“邦交國”關係緊張。



介文汲說，從台灣到聖路西亞、聖文森等三個國家，飛機飛法就很辛苦，雖然出訪專機比較好一點，但這三個島國之間來往不是很暢通，一次去三個國家某種程度來說已經很辛苦。“外交部”整個籌備以及三個大使館工作都不輕鬆。



介文汲對中評社分析，過去去“三聖”可能會加上海地，中南美要飛“三聖”也是有點距離，一次到訪三個國家不算少，一個國家待兩天差不多就是十來天，訪程時間不算短。此次出訪對蔡來說，不管是“邦交國”或是過境美國都是重點。尤其過境美國重要城市，宣慰僑胞是重點。



蔡英文此行過境美國可能是丹佛以及紐約兩個城市。介文汲表示，丹佛是科羅拉多州最大城市，規模很大。“在美國軍事上有很大意義”，美國空軍官校、戰時軍事指揮中心都在丹佛。戰時指揮中心很敏感，蔡要前往參觀可能性不高，但是美國空軍官校，台灣很多空軍學員到那裡受訓，蔡若過境丹佛可能參訪美國空軍官校。



介文汲也說，過境紐約有雙層意義，第一個是紐約僑社非常大，老僑、新僑數目都非常龐大，是僑務上的重點。另外是，紐約有很多中國問題專家，紐約有特殊意義。



至於媒體猜測蔡英文可能過境華府，介文汲認為可能性非常低。他指出，如果蔡英文可以到華府，對美中台有重大衝擊，兩岸關係也會受到嚴重影響。李登輝在1996年大選前到康乃爾大學演講造成三邊關係很大衝擊，如果蔡去華府不只是對美中台三邊關係衝擊，對蔡也不見得有利。



介文汲說，現在若兩岸關係出現重大變化，對誰有利？對誰不利？現在很難看出來。台灣與美國關係雖然有進步，但是仍在一個框架裡面發展，並未超過這個框架。美中貿易戰關鍵時刻，加上月底特朗普與習近平要在日本大阪G20見面，如果雙方有好發展當然會希望延續下來。如果因為蔡過境引發嚴重衝突，美國還有伊朗問題，這些都是可能衝擊特朗普總統連任的選情，美方絕對會認真計算。



他也說，如果蔡英文真的去華府，這對美方來說是重大決定，對於華府跟北京關係，會是投下震撼彈。



介文汲表示，台灣看起來是美國的“棋子”，那我們要不要往那裡去鑽？美中關係不好，我們還要捲入嗎？這真的要看領導人有沒有足夠判斷的智慧。蔡跑一趟華府能得到什麼好處？可能是負面回應或是報復性回應，蔡又是否有足夠準備。



介文汲更對中評社分析，蔡英文去不去華府，比中美貿易戰更嚴重，一旦美方讓蔡過境華府，中美互信基礎、過去交往累積基礎都會垮掉，影響不會小於中美貿易戰。北京看待這件事情嚴重性會大過於貿易戰，引起的激烈程度會更嚴重。



他指出，當時李登輝去康乃爾演講，就引發飛彈危機，當時兩岸互動沒有這麼多元、深、廣泛，但現在兩岸交流這麼密切，北京政策工具多太多了，北京這些部分的影響強度會強很多。



他表示，蔡英文過境華府可能只是象徵性意義，還不如台美簽訂自由貿易協定（FTA），讓台灣可以跟韓國貨品有競爭力。但如果只是蔡去華府，會帶來更壞的兩岸關係，中國大陸會不會限縮台灣在國際空間？可能影響層面要預作準備。