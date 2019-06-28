中評關注：郭台銘高雄操兵　兩套劇本更震撼

郭台銘這兩日在高雄走動，但私下排了不少跟藍營地方人士的密會行程。（中評社 資料照） 中評社高雄6月28日電（記者 高易伸）積極爭取中國國民黨2020提名的前鴻海集團董事長郭台銘近日在高雄走動，已拜訪不少藍營地方人士，並跟“立委”參選人、市議會黨團總召及多名市議員見面。副議長陸淑美昨日表態挺郭後為政壇投下震撼彈，韓陣營更透過關係打聽藍營同志有哪些人跟郭董照會過面。郭韓之間競爭表面看似平靜，然私底下卻早已轉趨白熱化。



郭台銘25日晚間出席首場高雄政見說明會後，還不辭辛勞相約藍營地方人士聚會以聯絡感情，席間不乏藍委與市議員多人；26日郭台銘赴佛光山拜訪星雲大師之前，也曾跟地方重量級人士見面。



據了解，郭台銘跟藍高雄營人士會晤時，透露希望大家能夠在初選結果出爐前，表個態是否支持郭或韓。郭此舉的拔樁意味頗深，更帶有盤點軍容的味道。



近日媒體又報道郭台銘並未簽署黨內初選公約，擔憂郭若沒出線，很可能繼續參選到底。國民黨中常委、“立委”沈智慧智更憂慮指出，郭此舉引發基層憂慮藍軍是否分裂？



其實沈的憂慮與媒體的揣測並非空穴來風，目前郭台銘面對2020大選有兩套劇本，首先最好的A劇本是郭在黨內民調順利出線，並整合藍軍迎戰2020；若此劇本無法實現，未來是否結合前“立法院院長”王金平、無黨籍台北市長柯文哲、親民黨主席宋楚瑜等，籌建最強大的第三勢力？在台灣選民普遍厭倦藍綠惡鬥下，這樣的組合能否成功還有待觀察，但劇本已經有人在寫，就看過程如何運籌帷幄，找出相同最佳利益進行結合。



換句話說，縱使韓國瑜初選獲勝，順利代表國民黨角逐2020，也還要面對、解決郭台銘是否獨立參選，以及是否跟柯文哲、王金平、宋楚瑜匯流籌建第三勢力的問題。



面對詭譎多變、混屯未明的2020大選，短期內恐怕沒有人能說得清楚。