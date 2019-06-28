陸淑美挺郭臉書遭洗版　議員女兒成重災戶

黃韻涵臉書遭網友留言洗版，留言數短時間累積破千。（照片：黃韻涵臉書） 中評社高雄6月27日電（記者 蔣繼平）隸屬高雄白派、親前“立法院長”王金平的中國國民黨高雄市副議長陸淑美，開了高雄藍軍挺郭第一槍後，跟參選高雄“立委”的女兒黃韻涵的臉書都被大批網友留言灌爆，更被許多自稱韓粉嗆聲。但是老早就料想到會遭網友洗版，陸仍選擇要表達地方心聲，這一槍不只是表態挺郭，更是敲響韓國瑜高雄支持度危險警鐘。



高雄市副議長陸淑美開了高雄藍軍挺郭第一槍，在國民黨初選白熱化之際投下震撼彈，引起外界聯想似乎有“郭、王結盟”的味道浮現。因為陸的女兒黃韻涵也參選高雄“立委”，兩人臉書也遭到大批網友留言洗版。



有網友留言嗆聲“我家都是高雄韓家軍，下次選舉就不投妳”、“有種妳女兒選“立委”不要找韓市長站台助選”，也有不少支持者留言相挺“忠言逆耳、感謝您說出高雄人心聲”、“勇敢的副議長、加油”、“我家10票全部都會投黃韻涵”。



陸淑美27日晚間也上傳一張“三贏”的照片，更沉重寫下“如果韓國瑜市長選“總統”，高雄市長很可能再被民進黨拿走，萬一韓沒有選上“總統”，市長又被綠營取得，造成雙殺，國民黨不知道到哪一年才能再拿下高雄市長之位，讓郭台銘去衝“總統”大選，達到高雄贏、國民黨贏、“中華民國”人民贏的三贏局面。”



黃韻涵也為了母親發了一篇文章，她說“媽媽會這樣擔心是因為，從跟大岡山地區的里長、選民、中小企業主的反應，感受到大家對韓市長參選“總統”的憂慮，所以她才會有這樣的決定。”並強調唯一支持國民黨提名的“總統”候選人，2020年非藍不投。