柯文哲受訪談時事說溜嘴　被AIT找去聊天

柯文哲赴民視接受專訪。（中評社） 中評社台北6月27日電／無黨籍台北市長柯文哲27日下午到民視接受《新聞大解讀》節目專訪，民視董事長王明玉、總經理廖季方親自接待，王明玉甚至當場問柯，到底選不選2020？沒想到柯反將一軍問道，“現在外面的人到底⋯⋯妳覺得我會不會選？”讓現場笑成一片。



在《新聞大解讀》專訪節目上，柯文哲還是被問到會不會選2020，柯說，民調每天把他放在裡面一直做，做得好像他真的要出來選一樣，到底什麼時候聽過他要選？他也知道自己沒錢、沒黨、沒人，無緣無故把柯文哲放在民調裡，越做越像要出來選。



至於七月即將參加雙城論壇，要怎麼應對兩岸議題？柯文哲指出，他是硬著頭皮去，兩岸明明經貿相當密切，卻又完全不交往，他想不透這要怎麼搞下去，他有他的意識形態，但是在當台北市長還是要實際處理問題，兩邊經貿還是要交流，要保持一個管道。



至於雙子星開發案遭駁回，柯文哲忍不住抱怨道，當初南海控股事前已取得“經濟部”證書，證明不是中資，結果得標後，投審會拖了5個月，行政裁量權要裁量他也沒話講，只是說你要把他幹掉，不要拖5個月，現在改用外國人投資法把它打掉，人家也不會乖乖自盡，不管是要訴願行政訴訟還是假處分，這樣又要拖2年半過去，營業額估計1個月20億元新台幣，對台北市來講，它的商業營業100億元新台幣就不見了。



主持人胡忠信問，外界認為這是民進黨“滅柯”前菜，但民進黨主席卓榮泰之前說不要對柯負面批評，會不會認為有所矛盾？柯文哲也指出，民黨進黨基本上是部落政治，你看現在陳水扁也是很強勢，現在民進黨到底誰講得算話？作家吳祥輝到底是誰指揮的？沒有人要認帳啊？他才不相信吳祥輝自己跳出來。



柯文哲還爆料，昨天下午被AIT找去聊天，但柯即時收著口風，並不願說談了什麼，柯還應轉回來說，我們那個⋯⋯其實各國駐台大使常常不定期都會聊天啦，不管美國、日本、歐洲都有。