中評關注：李克強呂特潘基文為這一機構揭牌

三人共同為全球適應中心中國辦公室揭牌（中評社 張爽攝） 中評社北京6月28日電（記者 張爽）國務院總理李克強6月27日下午在人民大會堂同來華進行工作訪問的荷蘭首相呂特舉行會談，會談結束後，李克強、呂特與聯合國前秘書長潘基文共同出席全球適應中心中國辦公室揭牌儀式。



全球適應中心於2018年10月16日在荷蘭海牙成立。該中心由荷蘭發起並推動成立，包括荷蘭在內的17個國家同意成為委員會聯合發起國，由28位在全球擁有重要影響力和廣泛聲譽的人士擔任委員，由聯合國第8任秘書長潘基文、比爾和梅琳達蓋茨基金會聯合主席比爾·蓋茨以及世界銀行首席執行官克里斯塔麗娜·喬吉耶娃共同領導。委員會旨在提出前瞻性的適應氣候變化戰略願景，推動國際社會提高適應行動力度和加強夥伴關係，以幫助氣候脆弱型國家提升氣候適應力，實現可持續發展目標。



外交部發言人此前表示，荷蘭是歐盟創始成員國，是中國在歐盟內重要合作夥伴。近年來，中荷關係發展勢頭強勁，兩國高層交往密切，貿易、投資、農業、水利、生態環保等領域合作成果豐碩，人文交流和地方合作豐富多彩。兩國在堅持自由貿易、維護多邊主義等方面擁有廣泛共識。中方高度重視發展中荷關係,願同荷方進一步挖掘潛力，拓展各領域務實合作，推動中荷開放務實的全面合作夥伴關係不斷邁上新台階。



本次是呂特首相就任以來第四次訪華。





