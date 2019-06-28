錫劇首次在港公演　為市民展示江蘇文化

6月27日，無錫錫劇在港公演新聞發佈會在香港西九文化區戲曲中心舉行。香港江蘇總會會長唐英年、無錫市文化廣電和旅遊局副局長李曉紅、無錫市錫劇院院長黃靜慧、無錫海外聯誼會秘書長趙俊明等出席發佈會並致辭。 中評社北京6月27日電（記者 秦正陽）6月27日，無錫錫劇在港公演新聞發佈會在香港西九文化區戲曲中心舉行。香港江蘇總會會長唐英年、無錫市文化廣電和旅遊局副局長李曉紅、無錫市錫劇院院長黃靜慧、無錫海外聯誼會秘書長趙俊明等出席發佈會並致辭。



唐英年與歌手糖妹組成“新糖兄妹”，穿上錫戲劇服推介錫劇文化。唐英年身穿無錫市錫劇院原創錫劇《錫商》的角色唐旭生的戲服，而糖妹側身穿錫劇《珍珠塔》中陳翠娥的戲服。





錫劇是江蘇主要戲曲劇種之一，流行於江蘇丶上海丶浙江及皖南一帶，深受太湖流域廣大市民所喜愛。在國家劇壇上更被譽為“太湖一枝梅”。為了讓香港市民認識、領略和欣賞江蘇文化，江蘇省海外聯誼會與香港江蘇社團總會聯合主辦“慶祝中華人民共和國成立70周年－國家級非遺錫劇香港文化交流”活動，假西九文化區戲曲中心大劇院，於7月公演大型傳統經典錫劇《孟麗君》及《錫劇精品折子戲》。



“無錫於我，是鄉情，錫劇於我，是鄉音。”身兼香港西九文化區管理局董事局主席的香港江蘇社團總會會長唐英年表示，希望讓在港的江蘇相親和香港市民通過戲曲中心的藝術舞台，體驗和欣賞錫劇藝術，也通過這次演出進一步密切塑鋼兩地文化領域的交流融合。



負責此次演岀安排的無錫市錫劇院創建於1951年，享負盛名，先後為國家領導人演出，受到高度讚揚。院長黃靜慧更會親自擔當主演，她是當代著名錫劇表演藝術家，錫劇界的領軍人物，第24屆中國戲劇“梅花獎”得主，國家一級演員。是師承錫劇一代宗師梅蘭珍的“梅派”傳人。



兩場錫劇預演分別在7月26日及27日晚上7：30舉行。內容分別是大型經典傳統錫劇《孟麗君》和《錫劇精品折子戲》包括《珍珠塔》、《金玉奴》、《江南兩》、《蘩漪》、《花中君子陳三兩》、《拔蘭花》、《紅花曲》、《雙推磨》和《摘石榴》等。



為了推廣江蘇文化，對錫劇有興趣的市民可與香港江蘇社團總會聯絡，免費索取門票。由於座位有限，門票先到先得。詳情請參閱香港江蘇社團總會網站(www.jiangsuhk.org)。