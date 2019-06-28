柯：故意挑起對抗中國　有一天按下去會出事

柯文哲上民視專訪節目。（中評社） 中評社台北6月28日電／無黨籍台北市長柯文哲27日下午到民視接受《新聞大解讀》節目專訪，主持人胡忠信問，2020三足鼎立，若蔡英文民調與你差不多，會不會跳出來選2020？柯文哲回應，他當醫生30年了，最後一秒再決定就好，選不選看台灣整體利益、人民最大福祉。不過，柯也坦言，還是有準備啦，該做的準備做準備。



柯文哲說，如果大家可以讓政治穩定、安全，在可接受範圍，就不需要我們出來選，他常問旁人，蔡英文繼續做下去台灣會怎樣？大家搖頭是比較多。基本上台灣現在是安全的，美國還是很在意，不可能讓台灣丟掉，日本甚至比台灣更關心台灣，台灣基本不是那麼危險，“國防”上該準備還是準備，但故意挑起和中國的對抗是不好的，有一天按下去，還是會出事。



柯文哲也說，做一事不一定要占為已有，“國政”不是開玩笑，“國防”“外交”軍事，還是要有通盤了解，誰可用、誰不可用，腦袋還是要清楚。被問到選不選的考慮點，柯指出，看誰可以做下去，台灣會更好。



至於怎麼評論蔡英文的治理能力，柯文哲舉出四個人事案當例子說，陳水扁、柯文哲、前台北農產運銷公司總經理吳音寧、台大校長管中閔，這四個例子到底在搞什麼？對的決定是對，錯的決定也是對，只有不做決定是錯的。陳水扁特赦也可以啊，必須要解決，但現在保外就醫每天勇哥物語，也是很奇怪，就像長榮空姐罷工，不可以把沒有辦法當辦法，預防容易、治療困難，政府該介入要介入，這就是治理，要出來喬，積極處理。



柯文哲指出，管中閔案，蔡英文不做決定是錯，就連吳音寧也是一樣，“吳是2018年民進黨選舉失敗的很大因素”，吳音寧事件該止血就要止血，吳犯的錯誤是她不上議會，其實她來站著哭怎麼樣也好，都會過關，但不能說不來。柯也問，為何能不來？就是後面有人撐腰啊，天啊，這我們實在就受不了了。