中評G20：習近平首日會日韓元首

習近平主席在大阪G20峰會會見日本首相安倍晉三（來源：新華社） 中評社大阪6月28日電（記者 林艶 郭至君）應日本首相安倍晉三邀請，國家主席習近平27日赴日本出席二十國集團領導人第十四次峰會。當地時間下午1時15分許，習近平乘坐的專機抵達大阪關西國際機場。習近平步出艙門，日本政府高級官員、大阪府知事等在舷梯旁迎接，中國駐日本大使孔鉉佑也到機場迎接。



本次二十國集團領導人峰會將於6月28日至29日在大阪舉行。習近平將在峰會上深入闡述對世界經濟形勢和全球經濟治理的看法和主張。與會期間，習近平還將出席金磚國家領導人會晤、中俄印領導人會晤、中非領導人會晤，並同一些國家領導人舉行雙邊會見。



習近平抵達大阪後，行程安排滿當當。習近平除了與日本首相安倍進行會見並出席安倍舉行的晚宴外，當天下午還會見了韓國總統文在寅。



習安會：達十點共識 相約明年春天國事訪問



昨天晚上，習近平在大阪還會見日本首相安倍晉三。會談期間，安倍代表日本政府邀請習近平明年春天對日本進行國事訪問，習主席原則接受邀請。



習近平指出，當今世界正經歷百年未有之大變局，全球治理體系深刻重塑，國際格局加速演變。中日兩國擁有越來越多共同利益和共同關切。今年是中華人民共和國成立70周年，日本也進入令和時代。我們要共同致力於構建契合新時代要求的中日關係，使中日關係成為維護世界和平、促進共同發展的重要積極因素。



習近平強調，雙方要始終恪守中日四個政治文件確立的各項原則，踐行中日“互為合作夥伴、互不構成威脅”的政治共識，增進互信，推動中日關係始終沿著和平、友好、合作的正確軌道持續向前發展。要深化經貿、投資、第三方市場、科技創新等廣泛領域合作，打造新的合作增長點，積極引領區域經濟一體化。我們歡迎日本企業積極擴大對華合作，分享中國發展新機遇。共建“一帶一路”倡議為中日互利合作開辟了廣闊天地，歡迎日方積極參與。雙方要拉緊人文紐帶，加強兩國青少年交流，促進兩國民眾相知相親。我贊同年內啟動中日高級別人文交流磋商機制。要通過對話協商建設性管控矛盾分歧，加強外交和安全領域對話，構建建設性雙邊安全關係。希望日方恪守迄今共識和承諾，妥善處理好歷史等敏感問題，共同維護東海和平穩定。中日應該加強在國際和地區事務中的溝通、協調、合作，共同應對全球性挑戰，推動全球治理更加公正合理。中方支持日方辦好二十國集團領導人大阪峰會，期待峰會發出維護多邊主義和自由貿易的明確聲音，為世界經濟發展注入穩定預期和動力。



安倍表示，熱烈歡迎習近平主席來日本出席二十國集團領導人大阪峰會，感謝中方對日方辦會的支持，願同中方加強合作，推動峰會取得積極成果。



安倍表示，日中關係重回正常發展軌道，我對此感到高興。日方願遵守《日中和平友好條約》等兩國間重要政治文件，並本著“化競爭為協調、互為合作夥伴、互不構成威脅”的共識，同中方繼續共同努力，構建符合新時代要求的日中關係，並確保其長期穩定發展。兩國要保持密切高層交往和對話，我代表日本政府邀請習近平主席明年春天對日本進行國事訪問，以推動兩國關係更上層樓。日方希望擴大兩國在經貿、投資、金融、創新等領域合作，願為雙方企業相互提供公平、開放、透明、非歧視的市場環境。要鼓勵兩國民間友好交流，辦好今年青少年交流促進年，增進國民感情。日方願同中方一道，妥善處理有關敏感問題，有效管控東海等方面的矛盾分歧。面對各種全球化問題和挑戰，各國應攜手應對。日方重視中方發揮的重要作用，期待同中方加強溝通和合作，維護自由公平的貿易體制，為促進世界和平穩定承擔更大責任。



雙方還就朝鮮半島局勢等問題交換了看法。安倍表示，日方高度讚賞習近平主席日前訪問朝鮮，認為這次訪問為推動半島和平穩定發揮了重要建設性作用。

