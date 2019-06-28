快評：國民黨會在兩岸關係上迷失嗎？

中評社快評/亞太和平研究基金會首席顧問、淡江大學大陸研究所榮譽教授趙春山日前針對國民黨初選參選人政見發表會接受中評社訪問時表示，大陸把“一國兩制”做為統一後的安排，而且入憲了，國民黨在反對之外，並沒有提出對應方法；大陸已言明不能久拖不決，所以台灣的現狀是不可能維持的，在這情況下，國民黨不可能和民進黨一樣走“趨獨”，而只能在“趨統”方面做論述，這樣既能和民進黨有所區隔，同時也能建構統一的架構與願景。



趙春山表示，“中華民國憲法”是不排除統一的，以前馬英九避而不談，但大陸已強調時間不能久拖不決，這種情況下，台灣是躲避不了問題的。針對兩岸定位談“憲法”或“兩岸人民關係條例”，都只是強調現狀；如果兩岸要統一，國民黨並沒提出統一架構，必需加強這一點。



趙春山還說，民進黨雖然沒喊獨立，但讓台灣老百姓感覺在往獨的方向走；國民黨要維持現狀，可是現狀是維持不了的，在無法維持現狀的情況下，國民黨又不可能和民進黨一樣“趨獨”，那就只能在“趨統”方面做論述，這樣既能和民進黨有所區隔，同時也能建構統一的願景……



趙春山長期研究兩岸關係，對兩岸關係的重要性和敏感性相當了解，對國民黨的大陸政策更是了如指掌，曾是馬英九執政時期重要的兩岸政策智囊。趙春山在前述受訪時所談，既點出了國民黨兩岸政述現狀的迷惘和困境，也指出了國民黨兩岸論述應有的方向，相當的重要。



我們認為，兩岸關係的現狀不可能維持不變，統一是方向，也是必然結果。國民黨的兩岸論述之所以讓許多人感到憂慮和擔心，正是它的兩岸論述的不確定、不穩定，甚至有時會出現錯亂的狀況。



我們認為，國民黨的兩岸論述如果跟隨民進黨的“維持現狀”是沒有前途的，也是自欺欺人的。正如趙春山所言，國民黨除了反獨，更應建構“趨統”的架構和愿景。

