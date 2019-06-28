以科技創新驅動高質量發展，是貫徹新發展理念、破解當前經濟發展中突出矛盾和問題的關鍵，也是加快轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的重要抓手，正在為經濟發展注入新動力。 中評社北京6月28日電／高質量發展是滿足人民日益增長的美好生活需要的發展，也是創新成為主要驅動力的發展。推動高質量發展是當前和今後一個時期確定發展思路、制定經濟政策、實施宏觀調控的根本要求。習近平總書記強調，“科技創新是核心，抓住了科技創新就抓住了牽動中國發展全局的牛鼻子”。以科技創新驅動高質量發展，是貫徹新發展理念、破解當前經濟發展中突出矛盾和問題的關鍵，也是加快轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的重要抓手，正在為經濟發展注入新動力。我們要深化改革、破解難題，為實現建設世界科技強國的奮鬥目標營造良好環境、提供制度保障，以科技創新驅動高質量發展。



營造良好科技創新生態環境



人民日報發表北京市科學技術研究院院長郭廣生、北京科技戰略決策咨詢中心(北科智庫)專家任曉剛文章表示，進入新時代，中國發展環境和條件發生了深刻變化，國內需求結構和消費結構快速升級，人民日益增長的美好生活需要對供給質量和水平提出了更高要求。習近平同志指出，“要推動以科技創新為核心的全面創新”“增強科技進步對經濟增長的貢獻度，形成新的增長動力源泉，推動經濟持續健康發展”。為此，應加強頂層設計，為科技創新營造良好生態環境，讓科技人才的創造活力競相迸發。



深入實施人才優先發展戰略。人才是科技創新的第一資源，也是創新活動中最為活躍、最為積極的因素。沒有強大人才隊伍作支撐，科技創新就是無源之水、無本之木。應按照高質量發展要求，深入實施人才優先發展戰略，深化人才發展體制機制改革，加強人才隊伍建設，用好用活人才。為此，應建立並完善適應科技創新要求、符合科技創新規律的人才管理機制；深化教育體制改革，創新教育方法，提高人才培養的質量和水平；以國家發展目標和科技自身發展目標為導向，完善人才評價體系，建立健全以創新能力、質量、貢獻為導向的科技人才評價體系，為優秀人才施展才華提供廣闊空間。



優化創新市場環境。企業是技術創新的主體。近年來，企業創新主體地位雖有所加強，但也面臨創新動力不足、創新資源缺乏等問題。應通過簡政放權等舉措釋放企業創新活力，鼓勵企業大膽創新、勇於創新；通過深化改革規範政府職能，完善公平的市場環境，發揮創新型企業的引領帶動作用；加大政策支持力度，優化服務，推動產學研深度融合；梳理總結一批在科技示範區和試點項目試行的好思路、好方法、好經驗，並在更大範圍推廣實施。



完善科技創新評估體系。在加強人才培養、優化創新市場環境的同時，完善科技創新評估體系特別是以科技創新驅動高質量發展的評估體系。比如，構建能夠反映投入產出、質量效益、基礎動力、民生福祉、經濟風險等多個領域情況的指標體系，發揮科技進步對高質量發展的重要作用；建立政府參與設計、市場自主形成的標準體系，為高質量發展提供技術參考；借鑒國際相關經驗，設計標準規範的統計分類體系，完善統計數據的共享機制，大力提升統計能力和服務質量。



形成鼓勵創新的文化氛圍。不斷推進科技創新，除了要求創新主體必須具備一定創新素質，還要求形成鼓勵創新的文化氛圍。鼓勵創新的文化氛圍有利於激發創新主體的創新活力。應積極營造寬鬆、寬容的文化氛圍，在全社會倡導敢為人先、敢於創造，倡導鼓勵創新、寬容失敗，保護和調動創新主體的積極性、主動性、創造性。



促進科技創新與實體經濟深度融合



文章指出，振興實體經濟是建設現代化經濟體系、實現高質量發展的根本要求。黨的十九大報告指出，“建設現代化經濟體系，必須把發展經濟的著力點放在實體經濟上”，並強調要“推動互聯網、大數據、人工智能和實體經濟深度融合”。當前，以互聯網、大數據、人工智能為代表的新一代信息技術蓬勃發展，催生出新產業、新業態、新模式，給經濟發展、社會進步、人民生活帶來重大而深遠的影響。以科技創新驅動高質量發展，必須促進科技創新與實體經濟深度融合。



促進大數據技術深度應用。隨著信息技術和人類生產生活交匯融合，全球數據呈現爆發增長、海量集聚的特點。大數據技術的深度和廣泛應用，有利於消除科技創新中的“孤島現象”，進一步形成各方面、各環節、各渠道信息共享、良性互動的新局面。依托大數據技術建立相應的技術共享數據庫，鼓勵高校、科研院所和企業等不同主體實現技術共享，有利於推動大數據技術在科技創新中的深度應用以及與實體經濟的深度融合，加快創新發展進程。

