長三角一體化重在補短板

中評社北京6月28日電／5月13日，中央政治局會議審議通過了《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》；6月3日，推動長三角一體化發展領導小組召開會議，部署落實規劃綱要工作，對下一階段的重點任務作了安排。目前，蘇浙滬皖四地都在抓緊制定實施方案，準備召開工作推進會。長三角區域一體化發展戰略正式進入實施階段。長三角區域地位特殊，其一體化發展事關全局，具有很強的帶動性和示範性。一體化進展的快慢、質量好壞，不僅影響著區域本身，也影響著國家整體，對促進區域協調發展，提高國土空間配置效率，推動國家高質量發展具有重要意義。



長三角區域一體化試驗體現著國家區域戰略發展的新高度



經濟參考報發表國家發改委原副秘書長範恒山文章表示，過去的二十多年，是國家區域發展戰略密集出台且不斷完善提升的一個重要時期。特別是從1999年起，分別提出了推進西部大開發、振興東北地區等老工業基地、促進中部地區崛起等戰略，這些戰略與改革開放以來一直推行的鼓勵東部沿海地區率先發展的戰略一起，構成了國家區域發展總體戰略，也就是通常所說的“四大板塊戰略”。黨的十八大以後，在繼續貫徹區域發展總體戰略的同時，適應新的形勢要求，中央進一步提出要拓展發展新空間，形成沿海沿江沿線經濟帶為主的縱向橫向經濟軸帶，培育壯大若干重點經濟區，推動形成區域發展新格局。基於這一重大決策思路，中央陸續提出了推動京津冀協同發展、長江經濟帶發展和粵港澳大灣區發展等重大戰略，而這些戰略的共同特點和核心要求是一體聯動、協同發展。



長三角區域一體化戰略的提出，既是十八大以來戰略思路在邏輯演進的必然結果，又是過去二十多年來區域戰略決策的一個新的高點。而這一新高點的抉擇，既考慮了國家發展的需要，又體現了區域發展的實際：其一，分類指導是基於單個區域的具體實際所進行的，原則上不需要考慮相鄰地區的平衡性和協調性。換言之，地區間的條件懸殊不僅不會阻礙分類指導，而且恰恰成為實施分類指導的基本依據。其二，為了彌補資源要素的不足，進一步拓展經濟發展的空間，地區之間需要開展交流合作，但發展狀況懸殊的地區往往只能進行一般性的交流合作。其三，區域一體化是地區間交流合作的較高層次，往往只能在發展水平大體相當或不存在懸差的地區之間推行。具體地說，在通常情況下，一體化需要具備兩個基礎條件,一是相關區域都具有較高的經濟發展水平和較強的經濟實力；二是區域合作深入開展，一些關鍵性的領域已實現對接融合。也就是說，除非行政手段強力推動，一體化應是經濟一體化發展到較高程度和區域合作達到較高層次的產物。



綜合而言，從區域發展戰略的演進角度看，長三角區域一體化戰略的提出是十八大以來所推行的以“一體聯動、協同發展”為實質內容的區域戰略的一種必然的邏輯延伸；從內容上看，長三角區域一體化戰略是迄今為止促進區域協調發展戰略與政策部署安排的一個制高點，為在更高層次上促進區域協調發展乃至國家持續發展提供了方向。而這一決策的實際支撐或現實依據在於：其一，長三角區域是中國經濟最具活力、開放程度最高、創新能力最強的地區之一；其二，長三角區域合作已經歷時數十年，如今不僅形成了較為成熟的“統分結合、三級運作”的合作機制，而且相關地區在一些關鍵領域的合作已實質性的展開，一體化有了堅實的基礎。高度獲授使命、使命倒逼高度。對長三角區域來說，實施一體化戰略可謂實至名歸。而推進一體化發展既帶來了巨大的發展機遇，也面對著艱巨的歷史責任。長三角各地區只有勠力同心，高標準高質量推進一體化，把長三角地區建設成為“最具影響力和帶動力的強勁活躍增長級”，才會不負重托、不違眾望，也才能悅己利人。



實施長三角區域一體化發展戰略要緊扣問題突出解決短板



文章分析，長三角區域推進一體化發展具備許多有利條件，如現實基礎良好、經濟實力雄厚、運行機制完善、領導組織堅強等等，但正如經濟學木桶理論所揭示的那樣，決定未來長三角區域一體化實質性進展的關鍵，只會是當前所面臨的問題和存在的短板。審視當前，挑戰來自短板、短板即是關鍵、路在解決短板。



那麼，長三角區域一體化面對的主要問題和突出短板在哪？擇其主要而論，主要在四個方面：



其一，從思想看，由行政區劃限制所形成的“一畝三分地”決策思維仍然在一些政府部門普遍存在，一體化所需要的全局意識、統籌決策還沒有全面的、真正的樹立起來。



其二，從地理看，長三角區域發展的不平衡性仍然比較突出，尤其是安徽省與其他兩省一市存在明顯差別。2018年人均GDP上海為13.5萬元、江蘇為11.5萬元、浙江為9.9萬元，而安徽只有4.8萬元；人均收入上海為64183元、江蘇為38096元、浙江為45840元，而安徽城市人均收入是34393元、農村人均收入只有13996元。



其三，從人群看，長三角區域城鄉間人口基礎性財產、現實個人勞動所得與社會公共服務所獲等關鍵方面相差較大，在有的地區，甚至存在為數不少的貧困人口。



其四，從領域看，在合作交流全面展開的同時，幾乎在各個方面也都存在著不同程度的阻隔和分割。受體制、利益等約束，無論在硬件方面還是軟件方面都存在“斷帶”或對接不足的問題。例如，在硬件方面，不僅存在著斷頭路、瓶頸路、隔離帶問題，更存在著基於全域統籌不夠的問題；在軟件方面，資源要素流動在不少地區不夠順暢，統一開放公正高效的市場體系還沒有真正建立起來。這樣一些問題的存在，對深入推進長三角區域一體化進程形成了嚴重制約，必須下力氣加以解決。而鑒於其中既存在主觀原因又存在客觀因素，解決這些問題除了要統一思想、堅定決心、明確方向、優選目標外，還必須做好方法路徑的選擇和時機環境的把握，在具體部署上要統籌考慮、縝密研究和科學決策，特別是注重把一體聯動和區別對待、不搞一刀切有機結合起來。

