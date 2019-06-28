中信建投減持是一次投資者風險教育

中評社北京6月28日電／今年以來，A股一改去年的萎靡態勢，指數震蕩上行略有起色，成交量也有所放大。不過，散戶屬性導致的肆意炒作惡習，也同樣卷土重來。



6月25日A股市場最受關注的消息莫過於中信證券擬清倉減持中信建投。前一天晚上，中信建投發布公告稱，中信證券擬在未來6個月內減持其所持有的全部中信建投股票4.27億股，占公司總股本比例5.58%。按照公告當日收盤價，擬減持股份市值高達113億元，中信證券“初始”取得成本約16億元，浮盈近百億，相當於去年歸母淨利潤的93.9億元。



中信建投A股股價貴不貴，對比其H股股價便可分曉：25日收盤，港股中信建投證券僅5.89港元，相當於人民幣5.18元，不及A股26.48元的一個零頭。不過，A股投資者似乎對此並不在意，在23日和24日兩個交易日，中信建投連續漲停，成交放大，換手率超過10%。



相對於普通投資者，券商同行對彼此業務模式和盈利預期，會有更為深刻的了解。中信證券這次決定清倉式減持，一股不留，其意不言自明。於是消息一出，26日中信建投直接一字跌停。而且，早在今年3月，華泰證券就在研報中指出，中信建投估值遠高於同梯隊券商和國際投行，有下行風險，下調至“賣出”評級。



眾所周知，A股市場有著較強的散戶屬性，追漲殺跌是常態，在過去數十年中，出現了散戶“一贏二平七虧損”的鐵律。也正是這個屬性，讓A股一度莊家、游資橫行，目的就是“割韭菜”。像中信證券這樣的長線機構投資者，則在看到所持股票嚴重高估時試圖減持獲利了結。



中信建投還會有幾個跌停，不得而知，但之前高位進入博傻的投資者，在中信證券減持消息出來後，注定要虧損立場。其實，類似追高被深套現象在A股屢見不鮮，2014年左右互聯網企業在A股曾受到追捧，全通教育、暴風科技、樂視網等個股在沒有任何業績支撐、僅靠講故事就引來資金瘋狂進入，如今回頭看，這些公司股價已跌到不足當年高點的10%，部分還面臨退市風險。事實上，在當時不少媒體、業內人士都在不斷質疑這些高價股，但投資者置若罔聞，都以為自己不會是最後的接盤者。



很明顯，上述現象的出現，主要反映了A股投資者的不理性，同時，散戶特征也是A股諸多亂象的重要原因。欲改善這樣的現象，除了充分的投資者風險教育之外，完善相關制度也十分重要。



比如，要完善退市制度，讓上市公司有進有退。曾經，炒作有重組概念的垃圾股是A股常態，甚至誕生了專門埋伏ST股的“牛散”，不過在今年加大退市力度後，ST股紛紛大跌，退市海潤最低跌到0.12元，讓一些投機者血本無歸。如果能繼續嚴格執行退市規則，相信炒作垃圾股現象將從A股絕跡。



做空機制缺失是A股肆意炒作的重要原因，雖然目前有股指期貨、融券等做空渠道，但對上市公司、中介機構和投資者來說，絕大多數時候只能單邊“做多”，特別是針對個股，幾乎找不到融券券源，一般散戶也難以在股指期貨做空。而完善做空機制，既能夠減少市場泡沫，也有利於價格發現，如中信建投及之前的暴風科技，在股價處於非理性高位時，可以通過做空來抑制過度炒作。



應該說，中信建投遭中信證券“用腳投票”，讓部分投資者虧損得措手不及，但對整個A股市場而言，這是一次很好的風險教育：一旦股票價格嚴重偏離價值，心存任何僥幸的結局就是虧損。



來源：第一財經日報

