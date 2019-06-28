打擊刷單需強化法律和技術手段

中評社北京6月28日電／據報道，江蘇省日前公布了互聯網十大典型案例，其中網絡商家刷單行為非常突出。調查發現，網絡上活躍著大量公司化操作的“刷單集團”和“刷手”，專門替商家製造虛假交易記錄和虛假好評，誤導欺騙消費者。有網民認為，必須堅決予以打擊，強化技術和法律手段，斬斷刷單灰色產業鏈。



網民“肥肥貓”認為，銷量在網購中是最重要的評分緯度，人為製造虛假銷量比虛假廣告更為惡劣。刷單的商家有恃無恐，不再注重產品質量和售後服務，難以持續成長。對於消費者來說，滿屏都是刷出來的“爆款”，消費體驗可想而知。



有網民指出，對於刷單等違法行為，電商法已有明文規定，電子商務經營者不得以虛構交易、編造用戶評價等方式進行虛假或者引人誤解的商業宣傳，欺騙、誤導消費者。網民“安全生活”表示，網絡拓展了人們的活動邊界，但網絡不是法外之地，網絡空間的違法犯罪行為必將受到監管和嚴懲。



網民“劉斌”建議，網絡平台有義務、有責任提高防範技術，利用大數據對商家進行監測，對刷單行為施加懲罰，真正堵住系統漏洞。網民“老吳”認為，電商平台要長久發展，商家品牌要保持競爭力，都不能投機取巧，做一錘子買賣，最終必須依靠產品品質和服務取勝。



來源:經濟參考報 作者:明航

