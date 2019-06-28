5G將成經濟增長新引擎

中評社北京6月28日電／近日，我國正式開啟5G商用，意味著網絡規模建設將全面展開，產業鏈上下游投資加大，產品和服務加快推出，並與經濟社會各領域廣泛深度融合。移動通信每10年演進升級、代際躍遷，5G這一全新網絡技術和架構，將拉動新的投資、消費和出口，成為我國經濟增長和高質量發展的新引擎。



5G將拉動整個產業鏈巨大而長久的投資。5G建設投入巨大，非朝夕之功，僅基站建設5G投資就大約是4G的1.5倍。有機構預測，5G時代國內三大運營商總投資額接近1650億美元，將比4G投資總規模增長近一半。運營商只是5G產業鏈的中游主力，產業鏈上下游還包括設備製造商、終端製造商、芯片廠商、元器件廠商以及更廣泛的應用場景相關廠商等，都將加大5G投資，並長期受益於此。5G行業是高技術、基礎性投資，將發揮強大的帶動和示範作用，拉動各行業加大信息技術投資。由於投資巨大，5G還將推動共建共享，產業鏈將加快深化資源共享，有效避免重複建設，共同尋求利益最大化。



5G高投資將帶來高回報。5G與產業的深度融合，將進一步催生5G發展的潛在動力，5G應用的深度和廣度也將不斷增加，不僅能拉動產業鏈上下游加速發展，還將帶動我國實體經濟轉型升級，形成新的生產方式、業務模式，激活新的經濟增長點。5G溢出效應顯著，每投入1個單位將帶動6個單位的經濟產出，可謂數字經濟的“聚寶盆”。中國信息通信研究院預測，2020年至2025年期間，我國5G商用直接帶動的經濟總產出將達10.6萬億元，直接創造的經濟增加值將達3.3萬億元；間接拉動的經濟總產出約24.8萬億元，間接帶動的經濟增加值可達8.4萬億元。由此可見，5G對於經濟增長的貢獻潛力巨大。



5G將成為擴大內需、釋放消費的新動力。一方面，5G的超高速率、超大連接、超低時延三大特性，將推動信息產品和服務不斷豐富創新，5G商用將掀起新一輪換機熱潮，與5G緊密結合的超高清視頻等信息產品和服務將率先普及，消費者將接觸到更豐富、更高科技的信息應用，從而增強信息消費有效供給，刺激信息消費增長、升級。長遠來看，5G還將拓展新的消費熱點，比如自動駕駛、智能家居等將進一步走向普通大眾，吸引越來越多的科技巨頭進入這些領域，形成新的消費藍海。另一方面，5G與垂直行業的深度融合，將催生工業、交通、醫療、教育等領域的新應用、新業態、新模式，給用戶帶來前所未有的信息產品和信息消費體驗，拉動“5G+互聯網”新消費。



5G將打開新的出口市場空間。長期以來，中國製造業出口大多處於價值鏈低端，在5G時代，這一現狀有望改變。目前，我國在全球5G聲明的標準必要專利占比超過30%，我國企業提出的靈活系統設計、極化碼、大規模天線和新型網絡架構等關鍵技術已成為國際標準的重點內容，我國5G中頻段系統設備、終端芯片、智能手機處於全球產業第一梯隊。在5G時代，中國企業的話語權將顯著增加，不僅能打開新的出口市場空間，還將真正走向價值鏈高端，中國企業高效可靠的5G方案將推動全球5G發展並惠及全球經濟增長。



來源:經濟日報 作者：黃鑫

