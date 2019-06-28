治理過度包裝需多方合力

中評社北京6月28日電／隨著快遞、外賣行業快速發展，由過度包裝引發的浪費和污染問題日益嚴重。比如，偌大一只箱子裡僅包裝一個小小咖啡杯。包裝耗材過多、分量過重、體積過大等現象屢見不鮮。



經濟日報發表時評人張玉勝文章表示，過度包裝的負面危害顯而易見。大量包裝廢棄物被拋棄，不僅造成資源浪費，還加重了環境污染；在支付必要的商品價值後，又被強加了額外的巨額包裝費，損害了消費者的正當權益。此外，“過度包裝”助長了社會奢侈風氣。



文章指出，鑒於電商網購涉及諸多環節，破解“箱滿為患”之類的過度包裝，推進網購包裹包裝的綠色化、減量化，需電商平台、物流企業、資源回收者以及政府部門等各方主體合力破題。從現實情況看，80%到90%的網購包裹都是由電商商家先行包裝好，然後交由快遞公司攬收、轉運、派送。故此，電商平台及商家處於包裹“減負”的第一線，提升他們的節約理念和環保意識，有助於從源頭上把控合理包裝的底線。



為處理好保護商品與節約材料的關係，還需要製造商在包裝的選材、結構設計上改進創新、多下功夫，避免用“過度包裝”去保護商品。同時，政府部門也應通過完善立法和政策設計，出台權威性、科學性的商品包裝標準，清晰厘出合理包裝與過度包裝的邊界，並對網購包裹的“綠色包裝”加以激勵。此外，還應建立包裝物強制回收制度，這既可作為企業和商家對售後服務的完善與延伸，也可提升包裝物的重複使用效率，降低企業生產成本，有利於節約型社會建設。



