網購食品安全應重點監管

中評社北京6月28日電／截至2018年12月,中國網絡購物用戶規模達6.1億,占網民整體比例達73.6%。本周是中國食品安全宣傳周,今年的主題是“尚德守法•食品安全讓生活更美好”。但據24日北京互聯網法院披露,自2018年9月9日成立以來,截至目前受理的網絡購物合同糾紛、產品侵權責任糾紛案件中,網售食品類案件占比高達73%。



正義網發表時評人王心禾文章表示，兩個超七成的數字,讓網售食品安全問題有足夠的理由登上重點監管日程。監管要有針對性,方能保障實效性。根據北京互聯網法院提供成立九個月來受理案件情況來分析可以看出,比較突出的違法違規問題主要涉及食品標簽不合格、濫用食品添加劑、違反食品進口禁令、商家不具備生產資質,具體集中在代購食品、自制食品和“綠色食品”濫用等方面。



文章分析，消費者需要注意什麼?監管該如何加強?



首先,代購食品的真假需要分辨。根據食品安全法規定,進口的食品、食品添加劑應當經出入境檢驗檢疫機構依照進出口商品檢驗相關法律、行政法規的規定檢驗合格。進口的食品、食品添加劑應當按照國家出入境檢驗檢疫部門的要求隨附合格證明材料。而絕大多數代購食品通過物流到達消費者手中時,很少有進出口商品檢驗合格證明,這不僅不能保證食品安全,更給是否真正從海外採購而來打上問號,進而質疑是否物有所值。



據報道,不少打著代購旗號的網售食品經營者實際上並沒有獲得食品經營許可,也無法提供涉案產品許可進口的證明文件以及檢驗檢疫證明。這給熱衷於代購海外食品的消費者提出忠告,也給監管者全網審核代購食品經營者合法證件提出警示。



食品安全工作實行預防為主、風險管理、全程控制、社會共治,建立科學、嚴格的監督管理制度。食品安全事關民生,抓好預防格外重要,待悲劇釀成再行動,難言切實有力保護好群眾生命健康。代購食品如此,自制食品同樣如此。



近年來,朋友圈、好友群不時冒出誘人的自制食品賣家秀,憑借天然的客戶群,在眾多食品中贏得了一定市場,但此類食品往往“缺乏必要的生產准入許可”,食品安全、質量無法保證,不規範和不理性買來的食品一旦出現問題,維權有陷入人情關係、舉證難等多重風險。



文章指出，這些問題都指向監管。問題是,網購食品數量巨大,風險情況不一而同,如何能做到監管無遺漏?要求經營者做到“尚德守法”,要靠法律,要靠真正有觸動性的監管和執法舉措。首先是平台的責任,平台應首先確保自己平台的食品經營者有資質、食品來源可追蹤,及時督促,及時清理。其次,職能監管部門應堅持高頻次大概率的抽檢工作,嚴格查收,抓住平台責任落實,營造守法經營方能長久致富的經營業態,真正讓尚德守法開出實實在在的經營致富和惠民利民之花。



