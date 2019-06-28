大華網路報：民主防衛機制根本是獨裁的藉口

蔡英文 中評社香港6月28日電／今年元月一日蔡英文在新年講話中提到了所謂守護台灣安全的三道防護網，包括民生安全防護網、資訊安全防護網以及民主防護網。大華網路報今天專欄說，蔡英文政府聽了這段指令，就立刻著手各項修法動作，並且阻撓各項的兩岸交流活動。最近期間，民主防衛機制又成了另一個名詞，好像台灣的民主正遭受多大的威脅。



老實說，台灣民主的確正遭受空前的威脅，但這個威脅不是來自於對岸，而是來自於民進黨政府、時代力量等泛綠團體。歷史上，一個民主國家的民主之所以崩壞，往往不是來自於外部的力量，而是來自於內部，歷史就提供了我們不少的例證。德國的威瑪民主為什麼崩潰？因為希特勒利用民主來實行獨裁。這樣的現象在匈牙利、阿根廷、委內瑞拉、秘魯都曾發生過。民進黨現在所做所為，與這些例子只是五十步與一百步之別而已。



專欄說，民進黨種種作為，究竟是為了防衛台灣民主，還是為了維護自己的政權？民進黨自己心里清楚，大多數人民心中也清楚。日前反紅媒的遊行中，雖然人數也有數萬，但那就像當年的反服貿一樣，大多數參與的人只是沒有深刻思考的應聲蟲而已。今天的反紅媒，與當年威權時代的反獨立一樣，都是違反言論自由的原則。



美國哈佛大學兩位教授合寫了一本“民主國家如何死亡”，對照於今天的台灣，真的是讓人感到憂心。要維護民主，不只是靠“憲法”而已，更重要的是強力民主規範的發展，這些規範也是民主鞏固最重要的元素。所謂強力的民主規範，作者認為有兩項特別重要，一是相互容忍，一是制度性自制，只可惜，在民進黨的統治下，台灣已成了稀有元素了。