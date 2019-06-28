大華網路報：“主權”愈護愈萎縮

中評社香港6月28日電／大華網路報今天“點評”專欄說，早在四年前蔡英文競選時，她就說其兩岸政策與馬英九最大的不同之一，就是“護主權”。這是她從指控馬英九與國民黨“傾中賣台”而發出的批判。現在逐日進入大選熱季，所謂“護主權”之聲又被蔡英文唱得震天價響。但是，民眾真的那麼容易被口號所惑而不會從事實來比較嗎?



蔡英文從馬英九手中接下了“中華民國總統”職務，當時，“中華民國”有22個“邦交國”，如今三年過去，“邦交國”只剩下17個，亦即標榜比馬英九更“護主權”的蔡英文，竟然造成五個國家於三年內，從承認“中華民國”是“主權國家”變成不承認“中華民國”是“主權國家”，先後是聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多。



相較於馬英九的八年任內，只有甘比亞一國宣佈和“中華民國”斷交，大陸卻拒與甘比亞建交，原因是考量兩岸關係處在和平發展時期，大陸無意為了甘比亞而傷害兩岸關係，也無意讓其他“中華民國”的“邦交國”跟進倒向大陸。這是兩岸當局之間史所未有的善意和諒解。直到蔡英文當選後、馬英九卸任前，大陸才和甘比亞建交，作為向蔡發出的警訊，畢竟連美國、日本等大國乃至聯合國都選擇了大陸，那麼“中華民國”僅剩的“邦交國”要在兩岸之間二選一，其答案如何是至為明顯的。



然而蔡英文仍以九二共識有害“主權”為由而加以否定，導致兩岸當局關係重新對立，雙方“外交休兵”默契破毀，遂有五國棄台就陸。此時此刻又有索羅門群島正在考慮是否也棄台就陸。如果蔡英文繼續執政，其所謂“護主權”會不會搞到只剩個位數的羽量級國家承認“中華民國”？實在令人擔憂。