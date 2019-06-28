澳18創業團隊入駐南沙“創匯穀”

參訪團與廣州日報報業集團、廣州日報社副總編輯林朝暉、廣州日報夜班編輯中心主任趙東方等人就傳統媒體未來發展及融媒體開發新思路等方面進行了深入探討。（圖片來源：澳門時報） 中評社香港6月28日電／由中聯辦台務部組織的“澳門媒體涉台報道負責人廣東參訪團”一連5日考察之旅，前日及昨日先後參觀了廣州天河中央商務區、廣州日報集團、台企“石頭記”礦物園及南沙自貿區，期間並與廣東省台灣辦公室餐敘交流。廣東省台辦副主任黃兆芬指出，一直以來，澳門中聯辦台務部在對台領域積累了豐富的經驗，澳門媒體在對台宣傳方面也取得了很好的成效，希望未來大家能夠更加關注廣東，積極宣傳及推介大灣區，動員更多台商台胞支持、融入大灣區，共享大灣區豐富的發展機遇及豐碩的發展成果。



參訪團一行前日分別參觀廣州天河中央商務區、廣州日報集團及企“石頭記”礦物園。在廣州日報大廈 ，工作人員為參訪團講解了廣州日報融媒體指揮平台系統。此外，參訪團還與廣州日報報業集團、廣州日報社副總編輯林朝暉、廣州日報夜班編輯中心主任趙東方等人就傳統媒體未來發展及融媒體開發新思路等方面進行了深入探討。



在石頭記礦物園，石頭記董事長蘇木卿帶領參訪團參觀了園區展出的各類礦物藏品。據悉，石頭記礦物園為台資企業石頭記投資建設的省級科普教育基地，被評為4A國家級旅遊精品景區，已成為廣東省文化旅遊的重要名牌。目前園內展出的各類礦物品種超2，000種，數量近萬件。



作為台商的優秀代表，蘇木卿在接受採訪時表示，中央早前出台的“31條”惠台措施是實實在在為台胞謀福祉的好政策，兩岸關係和諧穩定，不僅台灣會受益，中國也會更加強大。他續稱，台商應做好自己的本業，把自己從事的行業做到極致，如果台灣人民願意和大陸青年一樣腳踏實地去努力，大灣區就是台灣人民的“藍海”。在政策的支持下，台商一定會發光發熱，更好的融入大灣區的發展建設之中。



26日，參訪團一行來到了廣州南沙自貿區，首先於“創匯穀”—粵港澳青年文創社區了解創業穀的基本情況，港澳青年學生南沙 “百企千人”實習計劃及南沙區的引進人才政策。



據悉，“創匯穀”是在國家自貿區戰略指引下，由區級青聯主導社會力量參與打造的具有引領示範作用的港澳青年創新創業基地。截至目前，“創匯穀”總簽約入駐項目團隊（企業）135個，其中港澳青創團隊83個（香港團隊65個，澳門團隊18個），在校大學生團體及初創團隊佔比接近100%。