澳涉台報道參訪團　考察大運軟件小鎮

(圖片來源：網絡） 中評社香港6月28日電／由澳門中聯辦台灣事務部組織的澳門媒體涉台報道負責人廣東參訪團昨天轉抵深圳，在參訪團顧問、中聯辦台灣事務部副部長羅英春和《澳門日報》助理總編輯團長李永順帶領下，前往中國國際消費電子展示交易中心（CEEC）、大運軟件小鎮考察。



位於龍崗區的大運軟件小鎮，目前已有500多家企業入駐，擁有自主知識產權8，000餘項，創新人才總量超過6，000人。園區開園以來入園企業累計實現生產總值約190億元，稅收約9.1億元其中包括15支香港團隊入駐，如香港中文大學（深圳）機器人與智能製造研究院等，唯獨無澳門企業或創業團隊入駐。



小鎮項目部經理謝恆表示，小鎮歡迎澳門青年來深圳創新創業，但對澳門來講，龍崗區的地理位置不及南山區有優勢。隨著粵港澳大灣區建設的推進以及未來深中通道的建成，交通更加便捷，相信會有越來越多的澳門青年和企業來到小鎮，未來大灣區的合作前景廣闊。



他又稱，深圳是創業樂土，深圳龍崗區鼓勵創新創業扶持政策，包括補貼、貸款，同比其他區極具優勢。有政策允許企業或人才獲得某項國家補貼的情況下，再於區內申請5成補貼。



同時，一行又參觀位於深圳市福田區的中國國際消費電子展示交易中心（CEEC），該中心是國家工信部與深圳市政府聯合打造的世界級消費電子展示交易中心。於2018年正式啟幕，佔地四萬平方米，現有40多家企業進駐，包括華為、大疆等。是一個集高端消費電子新品發布、品牌展示、用戶體驗、投資洽談、合作交易五位一體的國際性消費電子展示交易綜合平台。



（新聞來源：新華澳報）