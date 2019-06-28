大華網路報：殘酷的還在後頭

中評社香港6月28日電／大華網路報今天“是非集”專欄說，國民黨“總統”參選人政見發表會近日開跑，5位參選人各有表現，也代表國民黨紛紛攘攘的初選過程，已經到了一個各家準備掀出底牌的階段。可以理解，只要是競爭，就難免一家歡樂幾家愁的結局，如何未雨綢繆，來面對“愁”家乃至其支持者們的反彈，避免授人以柄，變成另一次黨內分裂的導火線，已經成為國民黨上下，以及所有“討厭民進黨”黨員無可奈何的焦慮。



5位候選人中，最受各界討論的，無疑還是郭台銘、韓國瑜兩位。兩人雖然都是強棒，郤也都有令人擔心的問題。郭台銘的罩門，自然還是因為他太有錢，“有錢人”在民進黨病態的選舉操作中，永遠都是渲染和醜化的最廉價手段，5年前的台北市長選舉，國民黨就吃過這種虧；如果郭台銘出線，明年相信仍是一場苦戰。民進黨仇富反商，自己沒辦法“拼經濟”，也不讓別人“拼經濟”，也是其來有自！



其次，如果是韓國瑜出線，恐怕免不了也會有爭議。20年前，此間“總統”大選曾出現過“非瑜不投”的風潮。彼瑜雖非此瑜，麻煩卻都在於擁戴他的粉絲，和討厭他的“黑手”，情感投入值雙雙破表，造成選戰中的嚴重對立和高度動員，不僅國民黨產生分裂，也徒然給陳水扁製造了機會。這次的“非瑜不投”，預料後座力同樣不會太小；而且可能在初選一落幕，韓流與“黑”潮就已經讓國民黨重演分裂局面，如何避免重蹈覆轍，是必須嚴肅面對與克服的難題。



眾所皆知，民進黨既賴選舉為權力春藥，更賴選舉為權力鬥爭，其手段之無所不用其極，令人厭惡，也令人畏懼。小英上台3年多，政治、經濟、司法、教育，莫不以包山包海、吃乾抹盡為宗旨。對內拖延初選，鬥倒賴清德；對外連小學生畢業典禮頒發奬狀，都利用來作為醜化宣傳的場合。未來不論誰代表國民黨參選，大概都要有體無完膚、死而後已的覺悟。這是民主嗎？這是進步嗎？我們看到的，實在只有權力中毒的病徵！